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Новолуние в Близнецах 6 июня — что категорически нельзя делать в этот день

5 июня 2024 21:43
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что нельзя делать в молодую Луну в июне 2024 года — советы астрологов
Влияние молодой Луны на жизнь людей. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кроме того, что завтра нас ожидает зеркальная дата 06.06.2024, в этот же день состоится и первое новолуние лета, которое пройдет в знаке Близнецы. Этот период, по словам астрологов, обещает быть интересным.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать во время первого летнего новолуния 6 июня и как правильно провести этот период, чтобы привлечь в жизнь удачу и изменения к лучшему.

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Первое новолуние следует ожидать 6 июня в 15:38 по киевскому времени (12:38 GMT). Молодая Луна пройдет под покровительством воздушного знака Близнецов.

Что следует ожидать от молодой Луны в Близнецах 6 июня

По словам астрологов, знак Близнецы, отвечающий за сферы коммуникаций, обучения, путешествий, придадут этому периоду позитив. Это будет удачное время для общения, налаживания новых связей. Близнецы вдохновят нас пробовать новые вещи, встречаться с новыми людьми и смотреть на мир другими глазами.

Меркурий, управляющий этим новолунием, двигаясь знаком Близнецов с 3 по 17 июня, значительно усиливает его влияние. Это способствует появлению новых идей и свежих подходов, особенно в вопросах, связанных с документацией.

Воздушные знаки Близнецы, Весы и Водолеи легко адаптируются к переменам. Переживать не стоит и огненным знакам — Овну, Льву и Стрельцу.

Сложнее будет земным и водным знакам Зодиака — Тельцу, Деве, Козерогу, а также Раку, Скорпиону и Рыбам — новолуние потребует от них большей гибкости и открытости к новому.

 

Что следует ожидать от молодой Луны в Близнецах 6 июня
Девушка на фоне молодой Луны. Фото: pexels.com

Что нельзя делать в первое летнее новолуние

Как известно, новая Луна начинает влиять на наши эмоции и жизнь еще за несколько дней до своего прихода, а также несколько дней после. То есть в июне даты, когда следует быть осторожными и внимательными — 4, 5, 6, 7 и 8 число.

Поскольку энергия Луны в день новолуния находится на нуле, то и люди могут испытывать упадок сил, уязвимость, перепады настроения.

Поэтому астрологи советуют, в день новолуния 6 июня нельзя:

  • начинать новые дела;
  • начинать или участвовать в конфликтах;
  • брать деньги взаймы;
  • совершать большие покупки;
  • играть в азартные игры;
  • планировать хирургические операции, если они не срочны;
  • планировать косметологические процедуры;
  • отправляться в дальние поездки;
  • менять работу;
  • подписывать важные документы;
  • перегружать себя физически;
  • употреблять алкоголь;
  • переедать.

 

Что нельзя делать в первый пожилой новолуние 6 июня
Девушка сидит на луне. Фото: freepik.com

Что можно делать во время новой Луны 6 июня

Новолуние в Близнецах лучшее время, чтобы мечтать, строить планы (но еще не воплощать их в жизнь), налаживать отношения, знакомиться с людьми. Этот период благоприятен для обучения, путешествий на короткие расстояния, романтики, красоты и удовольствия.

Что обязательно следует сделать в период молодой Луны 6 июня:

  • завершить текущие дела;
  • планировать свое ближайшее будущее, отложив реализацию на несколько дней;
  • помириться с теми, с кем поссорились;
  • простить обидчикам;
  • отдать долги;
  • учиться чему-то новому, записаться на курсы — благодаря энергии Близнецов информация будет усваиваться легко;
  • больше рассуждать о своих чувствах;
  • уделять внимание здоровью, молодости и красоте.

Важно также помнить, что все сказанное в это время обладает магической силой, которая может как исцелить, так и ранить. Поэтому важно следить за своим языком, чтобы не болтать лишнего, а также прислушиваться к тому, что говорят вам другие.

 

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