Мовне питання — фахівці створили відео про важливість говорити українською

Фрагмент з відео про українську мову. Фото: olos.ua/ua

Група науковців та ентузіастів створили відео про важливість розмовляти українською мовою, яке допоможе у "мовних суперечках". Ідея виникла після спілкування з підприємцем з Харкова, який, маючи великі команди співробітників, зіштовхнувся зі спротивом персоналу щодо повернення до рідної мови в побутовому спілкуванні.

Про це повідомили в OLOS-Academy та показали відео.

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Фахівці розповіли, що ідея відео про мовне питання в Україні виникла в діалозі з харківʼянином, підприємцем Дмитром Брезинським, який має великі команди працівників і зіштовхнувся зі спротивом персоналу щодо повернення до рідної мови в побутовому спілкуванні.

Тоді команда авторів відео зрозуміла, що наразі в мережі недостатньо легкої для сприйняття інформації, яка мотивуватиме людей відмовлятися від російської мови.

Фрагмент з відео про українську мову. Фото: olos.ua/ua

"Ми бачимо, що Мовне Питання в Україні має дуже велику інерцію, і навіть частина людей, що відмовилась від "язика" на початку великої війни, зараз переживає відкат. Бо це напруга, бо так швидше і легше", — розповів ключовий меценат проєкту "Мовне питання" Дмитро Брезинський.

Він пояснив, що причина відмови від російської мови була емоційною, без свідомого розуміння історичного підґрунтя та справжньої історії української мови, з підсвідомою вірою у парадигму "українське = сільське".

Фрагмент з відео про українську мову. Фото: olos.ua/ua

"Звісно, такий перехід був стихійним, і як показало життя — тимчасовим, тому що не вистачає компоненту "знаю, люблю і ціную українську", а є лише "обурений і мщуся російській". Друга мотивація створює напругу, від якої хочеться розслабитись рано чи пізно, а розслабитись — значить обрати легший варіант — повернутись до російської", — додав Брезинський.

Фрагмент з відео про українську мову. Фото: olos.ua/ua

Крім того, відомо, що історичні матеріали, які містяться в відео, надані командою Меценатської фундації OLOS: засновницею Тетяною Троян та директором Ігорем Осипенком, дослідниками історії та активними амбасадорами української величі, в партнерстві з науковцями Національного заповідника "Софія Київська" та її очільницею Нелею Куковальською.

Всі факти структуровані та перетворені в сценарій Анною Шулікою — OLOS-партнеркою з міста Дніпро та ентузіасткою українського відродження, яка виступила виконавчою продюсеркою проєкту.

"Стародавні графіті на стінах Софії Київської закарбували навіки свідчення того, що розмовною мовою історичного центру Руси-України була саме українська. Попри столітні намагання загарбників зробити нас німими, відняти нашу мову – вона вистояла. Вистояла, як вже тисячу років в Софії стоїть Богоматір-Оранта, Непорушна Стіна, символ української стійкості. Тому ми радо долучились до проєкту, покликаному висвітлити історію нашої мови та боротьби за неї багатьох поколінь українців", — розповіла Неля Куковальська.

Водночас Дмитро Брезинський додав, що наша країна стала жертвою спецоперації Росії, яка триває сотні років. І ця спецоперація значно більш витончена і ефективніша, ніж так звана СВО.

Фрагмент з відео про українську мову. Фото: olos.ua/ua

"Пропагандистські війни вдаються Московії значно краще. Ми хочемо надати українцям повноцінний аргумент в суперечці, де громадянин, що повернувся до "соловʼїної" хоче пояснити російськомовному, чому це важливо", — наголосив він.

Фрагмент з відео про українську мову. Фото: olos.ua/ua

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