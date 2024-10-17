Языковой вопрос — специалисты создали видео о важности говорить на украинском

Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

Группа ученых и энтузиастов создали видео о важности разговаривать на украинском языке, которое поможет в "языковых спорах". Идея возникла после общения с предпринимателем из Харькова, который, имея большие команды сотрудников, столкнулся с сопротивлением персонала по возвращению родного языка в бытовом общении.

Об этом сообщили в OLOS-Academy и показали видео.

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Специалисты рассказали, что идея видео о языковом вопросе в Украине возникла в диалоге с харьковчанином, предпринимателем Дмитрием Брезинским, который имеет большие команды работников и столкнулся с сопротивлением персонала по возвращению к родному языку в бытовом общении.

Тогда команда авторов видео поняла, что в сети недостаточно легкой для восприятия информации, которая будет мотивировать людей отказываться от русского языка.

Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

"Мы видим, что Языковой Вопрос в Украине имеет очень большую инерцию, и даже часть людей, отказавшихся от "языка" в начале великой войны, сейчас переживает откат. Потому что это напряжение, потому что так быстрее и легче", — рассказал ключевой меценат проекта "Языковой вопрос" Дмитрий Брезинский.

Он пояснил, что причина отказа от русского языка была эмоциональной, без сознательного понимания исторической основы и настоящей истории украинского языка, с подсознательной верой в парадигму "украинское = сельское".

Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

"Конечно, такой переход был стихийным, и как показала жизнь — временным, потому что не хватает компонента "знаю, люблю и ценю украинский", а есть только "возмущен и мщу русскому". Вторая мотивация создает напряжение, от которого хочется расслабиться рано или поздно, а расслабиться — значит выбрать более легкий вариант — вернуться к русскому", — добавил Брезинский.

Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

Кроме того, известно, что содержащиеся в видео исторические материалы предоставлены командой Меценатского фонда OLOS: основательницей Татьяной Троян и директором Игорем Осипенко, исследователями истории и активными амбассадорами украинского величия, в партнерстве с учеными Национального заповедника "София Киевская" и ее главой Нелею Куковальской.

Все факты структурированы и превращены в сценарий Анной Шуликой — OLOS-партнером из города Днепр и энтузиасткой украинского возрождения, выступившей исполнительной продюсером проекта.

"Древние граффити на стенах Софии Киевской запечатлели навеки свидетельство того, что разговорным языком исторического центра Руси-Украины был именно украинский. Несмотря на столетние попытки захватчиков сделать нас немыми, отнять наш язык — он выстоял. Выстоял, как уже тысячу лет в Софии стоит Богоматерь-Оранта, Нерушимая Стена, символ украинской стойкости. Поэтому мы с радостью присоединились к проекту, призванному осветить историю нашего языка и борьбы за него многих поколений украинцев", — рассказала Неля Куковальская.

В то же времяф Дмитрий Брезинский добавил, что наша страна стала жертвой спецоперации России, которая длится сотни лет. И эта спецоперация гораздо более изощренная и эффективная, чем так называемая СВО.

Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

"Пропагандистские войны прибегают к Московии значительно лучше. Мы хотим предоставить украинцам полноценный аргумент в споре, где вернувшийся к "соловьиной" гражданин хочет объяснить русскоязычному, почему это важно", — подчеркнул он.

Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

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