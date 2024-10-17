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Языковые споры — эксперты создали видео о важности говорить на украинском

17 октября 2024 15:32
Карина Приходько - Редактор
Языковой вопрос — специалисты создали видео о важности говорить на украинском
Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua
Карина Приходько - Редактор

Группа ученых и энтузиастов создали видео о важности разговаривать на украинском языке, которое поможет в "языковых спорах". Идея возникла после общения с предпринимателем из Харькова, который, имея большие команды сотрудников, столкнулся с сопротивлением персонала по возвращению родного языка в бытовом общении.

Об этом сообщили в OLOS-Academy и показали видео.

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Специалисты рассказали, что идея видео о языковом вопросе в Украине возникла в диалоге с харьковчанином, предпринимателем Дмитрием Брезинским, который имеет большие команды работников и столкнулся с сопротивлением персонала по возвращению к родному языку в бытовом общении.

Тогда команда авторов видео поняла, что в сети недостаточно легкой для восприятия информации, которая будет мотивировать людей отказываться от русского языка.

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Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

"Мы видим, что Языковой Вопрос в Украине имеет очень большую инерцию, и даже часть людей, отказавшихся от "языка" в начале великой войны, сейчас переживает откат. Потому что это напряжение, потому что так быстрее и легче", — рассказал ключевой меценат проекта "Языковой вопрос" Дмитрий Брезинский.

Он пояснил, что причина отказа от русского языка была эмоциональной, без сознательного понимания исторической основы и настоящей истории украинского языка, с подсознательной верой в парадигму "украинское = сельское".

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Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

"Конечно, такой переход был стихийным, и как показала жизнь — временным, потому что не хватает компонента "знаю, люблю и ценю украинский", а есть только "возмущен и мщу русскому". Вторая мотивация создает напряжение, от которого хочется расслабиться рано или поздно, а расслабиться — значит выбрать более легкий вариант — вернуться к русскому", — добавил Брезинский.

почему важно говорить по-украински
Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

Кроме того, известно, что содержащиеся в видео исторические материалы предоставлены командой Меценатского фонда OLOS: основательницей Татьяной Троян и директором Игорем Осипенко, исследователями истории и активными амбассадорами украинского величия, в партнерстве с учеными Национального заповедника "София Киевская" и ее главой Нелею Куковальской.

Все факты структурированы и превращены в сценарий Анной Шуликой — OLOS-партнером из города Днепр и энтузиасткой украинского возрождения, выступившей исполнительной продюсером проекта.

"Древние граффити на стенах Софии Киевской запечатлели навеки свидетельство того, что разговорным языком исторического центра Руси-Украины был именно украинский. Несмотря на столетние попытки захватчиков сделать нас немыми, отнять наш язык — он выстоял. Выстоял, как уже тысячу лет в Софии стоит Богоматерь-Оранта, Нерушимая Стена, символ украинской стойкости. Поэтому мы с радостью присоединились к проекту, призванному осветить историю нашего языка и борьбы за него многих поколений украинцев", — рассказала Неля Куковальская.

В то же времяф Дмитрий Брезинский добавил, что наша страна стала жертвой спецоперации России, которая длится сотни лет. И эта спецоперация гораздо более изощренная и эффективная, чем так называемая СВО.

украинский язык
Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

"Пропагандистские войны прибегают к Московии значительно лучше. Мы хотим предоставить украинцам полноценный аргумент в споре, где вернувшийся к "соловьиной" гражданин хочет объяснить русскоязычному, почему это важно", — подчеркнул он.

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Фрагмент видео об украинском языке. Фото: olos.ua/ua

Напомним, недавно мы писали, как будет на украинском "освідчений". Языковеды назвали правильный вариант.

Ранее языковеды объяснили, как правильно заменить кальку из русского языка "приносити вибачення".

Также мы писали, как лучше сказать на украинском слово "халатный".

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