Які найдовші слова існують в українській мові

Люди спілкуються. Ілюстративне фото: depositphotos

Українська мова є другою у світі за милозвучністю після італійської та налічує близько 256 тисяч слів, кількість яких постійно змінюється. Мовознавці назвали перелік найдовших слів, вимовляючи які можна зламати язика.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Читайте також:

Найдовші слова

В українській мові існують три найдовші слова:

а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота — перше слово з цього словосполучення містить 38 літер. Воно згадувалося в одному з випусків журналу "Хімічна промисловість України";

кислота — перше слово з цього словосполучення містить 38 літер. Воно згадувалося в одному з випусків журналу "Хімічна промисловість України"; рентгеноелектрокардіографічного — найдовшим словом, що зафіксоване у Книзі рекордів України, та містить 31 літеру;

— найдовшим словом, що зафіксоване у Книзі рекордів України, та містить 31 літеру; дихлордифенілтрихлорметилметан — містить 30 літер та є повною назвою хімікату, що використовують для боротьби зі шкідниками. У повсякденному вжитку кажуть скорочено "дуст".

Раніше у матеріалі Новини.LIVE назвали сім кумедних слів українською мовою, які можна використовувати у щоденному спілкуванні.

Також мовознавці розповіли про п'ять найпоширеніших помилок, які можна помітити у щоденному спілкуванні українців.