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Можна зламати язика — мовознавці назвали три найдовші слова

10 листопада 2024 06:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Які найдовші слова існують в українській мові
Люди спілкуються. Ілюстративне фото: depositphotos
Євгенія Брюховецька - редактор

Українська мова є другою у світі за милозвучністю після італійської та налічує близько 256 тисяч слів, кількість яких постійно змінюється. Мовознавці назвали перелік найдовших слів, вимовляючи які можна зламати язика.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Найдовші слова 

В українській мові існують три найдовші слова:

  • а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота — перше слово з цього словосполучення містить 38 літер. Воно згадувалося в одному з випусків журналу "Хімічна промисловість України";
  • рентгеноелектрокардіографічного — найдовшим словом, що зафіксоване у Книзі рекордів України, та містить 31 літеру;
  • дихлордифенілтрихлорметилметан — містить 30 літер та є повною назвою хімікату, що використовують для боротьби зі шкідниками. У повсякденному вжитку кажуть скорочено "дуст". 

Раніше у матеріалі Новини.LIVE назвали сім кумедних слів українською мовою, які можна використовувати у щоденному спілкуванні.

Також мовознавці розповіли про п'ять найпоширеніших помилок, які можна помітити у щоденному спілкуванні українців.

українці освіта слова українська мова навчання

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