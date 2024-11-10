Какие самые длинные слова существуют в украинском языке

Люди общаются. Иллюстративное фото: depositphotos

Украинский язык является вторым в мире по благозвучию после итальянского и насчитывает около 256 тысяч слов, количество которых постоянно меняется. Языковеды назвали перечень самых длинных слов, произнося которые можно сломать язык.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Самые длинные слова

В украинском языке существуют три самых длинных слова:

а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота — первое слово из этого словосочетания содержит 38 букв. Оно упоминалось в одном из выпусков журнальчика "Хімічна промисловість України";

кислота — первое слово из этого словосочетания содержит 38 букв. Оно упоминалось в одном из выпусков журнальчика "Хімічна промисловість України"; рентгеноелектрокардіографічного — самым длинным словом, зафиксированным в Книге рекордов Украины, и содержит 31 букву;

— самым длинным словом, зафиксированным в Книге рекордов Украины, и содержит 31 букву; дихлордифенілтрихлорметилметан содержит 30 букв и является полным названием химиката, которые используют для борьбы с вредителями. В повседневном употреблении говорят сокращенно "дуст".

Ранее в материале Новини.LIVE назвали семь забавных слов на украинском языке, которые можно использовать в ежедневном общении.

Также языковеды рассказали о пяти самых распространенных ошибках, которые можно заметить в ежедневном общении украинцев.