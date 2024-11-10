Какие самые длинные слова существуют в украинском языке

Можно сломать язык — языковеды назвали три самых длинных слова
Украинский язык является вторым в мире по благозвучию после итальянского и насчитывает около 256 тысяч слов, количество которых постоянно меняется. Языковеды назвали перечень самых длинных слов, произнося которые можно сломать язык.
Об этом говорится в материале ТСН.
Самые длинные слова
В украинском языке существуют три самых длинных слова:
- а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота — первое слово из этого словосочетания содержит 38 букв. Оно упоминалось в одном из выпусков журнальчика "Хімічна промисловість України";
- рентгеноелектрокардіографічного — самым длинным словом, зафиксированным в Книге рекордов Украины, и содержит 31 букву;
- дихлордифенілтрихлорметилметан содержит 30 букв и является полным названием химиката, которые используют для борьбы с вредителями. В повседневном употреблении говорят сокращенно "дуст".
Ранее в материале Новини.LIVE назвали семь забавных слов на украинском языке, которые можно использовать в ежедневном общении.
Также языковеды рассказали о пяти самых распространенных ошибках, которые можно заметить в ежедневном общении украинцев.
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