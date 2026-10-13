Що написано на купюрі 20 гривень і чому текст дивний: історія на банкноті

Чоловік тримає в руках 20 гривень. Фото: УНІАН

Ви могли сотні разів тримати в руках купюру номіналом 20 гривень і навіть не здогадуватися, що на ній прихована незвичайна історія української мови. Якщо уважно придивитися до напису біля портрета Івана Франка, можна помітити дивні літери та незвичне написання слів. Текст записали правописом, якому понад 140 років.

Про те, що означає напис на банкноті, розповів український історик Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Що написано на купюрі 20 гривень

На лицьовому боці 20-гривневої банкноти, поруч із портретом Івана Франка, розміщено першу строфу його вірша "Земле, моя всеплодющая мати".

У звичному для сучасного читача написанні Національний банк України наводить ці рядки так:

"Земле, моя всеплодюща мати,

Сили, що в твої живе глибині,

Краплю, щоб в бою сильніше стояти,

Дай і мені!"

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Купюра номіналом 20 гривень. Фото: google.com

Однак на самій купюрі текст виглядає зовсім інакше. Замість звичних літер можна побачити незрозумілі буквосполучення. Наприклад, слово "що" записане як "шчо", а "моя" має незвичну літеру посередині. Це не помилка друку і не іноземна мова. Річ у тому, що вірш відтворили за правилами драгоманівки, одного з українських правописів XIX століття.

Напис на банкноті 20 гривень. Фото: google.com

Що таке драгоманівка і чому нею написали вірш

Як пояснює історик Олександр Алфьоров, драгоманівка з'явилася у другій половині XIX століття. Свою назву вона отримала на честь українського мислителя, публіциста та громадського діяча Михайла Драгоманова.

Цю систему розробляла група українських мовознавців під керівництвом Павла Житецького. Драгоманов був одним із її учасників і згодом активно використовував новий правопис.

Головна ідея полягала в тому, щоб зробити написання слів максимально наближеним до їхнього звучання.

Драгоманівка мала кілька незвичних правил:

замість літери "й" використовували спеціальну літеру "j";

літеру "щ" замінювали сполученням "шч";

замість "я", "ю", "є" та "ї" використовували інші буквосполучення;

м'якість приголосних передавали за допомогою м'якого знака;

дієслівні закінчення також могли виглядати незвично, наприклад "борітцьа".

Чому старовинний правопис опинився на українських грошах

Іван Франко й сам певний час користувався драгоманівкою. Цей правопис застосовували й в окремих українських виданнях наприкінці XIX століття. Однак загальноприйнятим він так і не став. Попри це, драгоманівка залишила помітний слід в історії української писемності.

Тож незвичайний напис на 20 гривнях має символічне значення. Він нагадує про часи, коли українські інтелектуали шукали способи вдосконалити власний правопис і розвивати національну культуру.

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