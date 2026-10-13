Что написано на купюре в 20 гривен и почему текст выглядит странно: история на банкноте

Мужчина держит в руках 20 гривен. Фото: УНИАН

Вы, возможно, сотни раз держали в руках купюру номиналом 20 гривен и даже не догадывались, что на ней скрыта необычная история украинского языка. Если внимательно присмотреться к надписи возле портрета Ивана Франко, можно заметить странные буквы и необычное написание слов. Текст записан по орфографии, которой более 140 лет.

О том, что означает надпись на банкноте, рассказал украинский историк Александр Алферов на своем YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

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Что написано на купюре в 20 гривен

На лицевой стороне 20-гривневой банкноты, рядом с портретом Ивана Франко, размещена первая строфа его стихотворения "Земле, моя всеплодющая мати".

В привычном для современного читателя написании Национальный банк Украины приводит эти строки так:

"Земле, моя всеплодюща мати,

Сили, що в твої живе глибині,

Краплю, щоб в бою сильніше стояти,

Дай і мені!"

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Купюра номиналом 20 гривен. Фото: google.com

Однако на самой купюре текст выглядит совсем иначе. Вместо привычных букв можно увидеть непонятные буквосочетания. Например, слово "що" записано как "шчо", а в слове "моя" есть необычная буква посередине. Это не опечатка и не иностранный язык. Дело в том, что стихотворение воспроизведено по правилам драгомановки, одного из украинских правописей XIX века.

Надпись на банкноте в 20 гривен. Фото: google.com

Что такое драгомановка и почему стихотворение написано по ней

Как объясняет историк Александр Алферов, драгомановка появилась во второй половине XIX века. Свое название она получила в честь украинского мыслителя, публициста и общественного деятеля Михаила Драгоманова.

Эту систему разрабатывала группа украинских языковедов под руководством Павла Житецкого. Драгоманов был одним из ее участников и впоследствии активно использовал новое правописание.

Основная идея заключалась в том, чтобы максимально приблизить написание слов к их произношению.

Драгомановка имела несколько необычных правил:

вместо буквы "й" использовалась специальная буква "j";

букву "щ" заменяли сочетанием "шч";

вместо "я", "ю", "є" и "ї" использовали другие буквосочетания;

мягкость согласных передавали с помощью знака мягкости;

глагольные окончания также могли выглядеть необычно, например "борітцьа".

Почему старинное правописание оказалось на украинских монетах

Иван Франко и сам некоторое время пользовался драгомановской орфографией. Эту орфографию применяли и в отдельных украинских изданиях в конце XIX века. Однако общепринятой она так и не стала. Несмотря на это, драгомановская орфография оставила заметный след в истории украинской письменности.

Поэтому необычная надпись на 20 гривнах имеет символическое значение. Она напоминает о временах, когда украинские интеллектуалы искали способы усовершенствовать собственное правописание и развивать национальную культуру.

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