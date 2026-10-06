Что означает название АТБ и когда оно появилось: история украинской сети магазинов

Магазин сети АТБ. Фото: ua.depositphotos.com

АТБ — супермаркеты, которые ежедневно посещают тысячи украинцев. Пакеты с этими тремя буквами стали буквально культовыми. Но мало кто знает, как на самом деле расшифровывается это название. А за ним скрывается история бизнеса, который начинался совсем не как огромная сеть магазинов.

Как же расшифровывается АТБ и с чего началась история известной украинской сети, рассказали на сайте компании.

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История АТБ началась 1 ноября 1993 года. Тогда Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун основали предприятие "АгроТехБизнес".

Сначала его основной деятельностью была поставка сельскохозяйственной техники. Впоследствии партнеры решили развивать розничную торговлю продуктами и объединили под единым управлением шесть гастрономов в тогдашнем Днепропетровске, ныне Днепре.

Именно от названия АгроТехБизнес и происходит знакомое сокращение АТБ.

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Несколько лет магазины работали без того бренда, к которому украинцы привыкли сегодня. В 1998 году владельцы зарегистрировали название "АТБ-маркет". С тех пор торговые точки начали объединять под единым брендом и постепенно переводить на общий формат работы.

В 2000-х годах компания начала активно расширяться. Вместо отдельных магазинов сформировалась крупная сеть с единой логистикой, стандартами обслуживания и ценовой политикой.

Так предприятие, название которого изначально было связано с сельскохозяйственной техникой, превратилось в одну из самых известных торговых сетей Украины. И хотя сегодня АТБ ассоциируется прежде всего с продуктами и повседневными покупками, три буквы в названии до сих пор напоминают о его начале как АгроТехБизнеса.

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