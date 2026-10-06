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Головна Відкриття Історія АТБ: що насправді означають три літери у назві мережі

Історія АТБ: що насправді означають три літери у назві мережі

Ua ru
6 жовтня 2026 09:13
Що означає назва АТБ і коли вона з'явилася: історія української мережі магазинів
Магазин мережі АТБ. Фото: ua.depositphotos.com

АТБ — супермаркети, у які щодня навідуються тисячі українців. Пакети з цими трьома літерами стали буквально культовими. Але мало хто знає, як насправді розшифровується назва. А вона приховує історію бізнесу, який починався зовсім не як величезна мережа магазинів.

Як же ж розшифровується АТБ та з чого почалася історія відомої української мережі, розповіли на сайті компанії.

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Історія АТБ почалася 1 листопада 1993 року. Тоді Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун заснували підприємство АгроТехБізнес.

Спочатку його основною діяльністю було постачання сільськогосподарської техніки. Згодом партнери вирішили розвивати роздрібну торгівлю продуктами та об'єднали під одним управлінням шість гастрономів у тодішньому Дніпропетровську, нині Дніпрі.

Саме від назви АгроТехБізнес і походить знайоме скорочення АТБ.

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Кілька років магазини працювали без того бренду, до якого українці звикли сьогодні. У 1998 році власники зареєстрували назву АТБ-маркет. Відтоді торгові точки почали об'єднувати під єдиним брендом і поступово переводити на спільний формат роботи.

У 2000-х роках компанія почала активно розширюватися. Замість окремих магазинів сформувалася велика мережа з єдиною логістикою, стандартами обслуговування та ціновою політикою.

Так підприємство, назва якого спочатку була пов'язана із сільськогосподарською технікою, перетворилося на одну з найвідоміших торговельних мереж України. І хоча сьогодні АТБ асоціюється насамперед із продуктами та щоденними покупками, три літери у назві досі нагадують про його початок як АгроТехБізнесу.

Ділимося іншими цікавими фактами

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АТБ цікаві факти супермаркет
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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