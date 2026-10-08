На Сумщині чоловік із металошукачем знайшов скарб віком 1500 років: фото

Людина у лісі з металошукачем. Фото: istockphoto.com

Для мешканця Сумської області чергова вилазка у ліс з металошукачем обернулася неймовірним відкриттям. Під землею чоловік знайшов справжній скарб, який пролежав там близько 1500 років. Стародавні коштовності могли принести йому тисячі доларів, але пошуковець вирішив інакше.

Про це йдеться у відео проєкту від 2+2 "Загублений світ", передає Новини.LIVE.

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Як на Сумщині знайшли скарб віком 1500 років

Незвичайну знахідку зробив 32-річний Андрій Верещага. Чоловік захоплюється пошуком старовинних предметів і неодноразово вирушав до лісу з металошукачем. І ось нарешті йому вдалося зробити справжнє відкриття. Прилад подав сигнал, і Андрій почав досліджувати землю.

На невеликій ділянці розміром приблизно півтора на півтора метра він натрапив на цілу колекцію стародавніх прикрас. Найбільше чоловіка здивувало те, як лежали коштовності. Предмети були розташовані настільки акуратно, ніби хтось навмисно склав їх в одному місці. На те, щоб дістати всі знахідки, знадобилося близько чотирьох годин.

"Кричав на весь ліс! Площадка була така, півтора на півтора десь там метра, і все воно так розложено як би акуратно було", — пригадав Андрій.

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Шукач скарбів Андрій Верещага, 1500-річні скарби. Фото: скриншоти з відео

Які золоті прикраси знайшли у лісі

Знайдений на Сумщині скарб датують приблизно V століттям нашої ери. Це період Великого переселення народів, коли на території сучасної України відбувалися значні історичні зміни.

Серед стародавніх коштовностей виявили:

Шийні гривні — металеві прикраси, які носили навколо шиї;

Фібули — великі декоративні застібки, якими скріплювали одяг;

Інші елементи старовинного жіночого вбрання.

За словами директора Сумського обласного краєзнавчого музею Владислава Терентьєва, йдеться про надзвичайно цінні предмети, які могли належати людям із високим соціальним статусом.

Особливу увагу привернули масивні фібули. У давнину такі застібки виконували не тільки практичну функцію, а й могли демонструвати заможність власниці. Акуратне розташування прикрас дає підстави припускати, що їх сховали навмисно. Одна з можливих версій — коштовності залишили як ритуальне підношення. Однак остаточно встановити обставини їхнього приховування можуть лише фахівці.

Коштовності, які вдалося знайти на Сумщині. Фото: скриншоти з відео

Що чоловік зробив зі знайденим скарбом

За оцінкою, озвученою в сюжеті, на чорному ринку подібні артефакти могли б коштувати не одну тисячу доларів. Проте Андрій Верещага вирішив не продавати знахідку, а передати її до Сумського обласного краєзнавчого музею.

Чоловік пояснив своє рішення тим, що такі речі мають потрапляти до фахівців, які зможуть їх належно дослідити та зберегти для наступних поколінь. Колекцію старовинних жіночих прикрас уже представили відвідувачам музею. Її історична цінність значно більша за можливу вартість дорогоцінних металів, адже ці предмети допомагають краще зрозуміти життя людей, які населяли українські землі півтори тисячі років тому.

Що робити, якщо ви знайшли стародавній скарб

Якщо під час прогулянки або земельних робіт ви натрапили на старовинні коштовності, важливо не пошкодити їх і не намагатися самостійно розкопати всю ділянку.

Юристка Вікторі Решетило радить негайно повідомити про знахідку поліцію або органи місцевого самоврядування.

Заступниця директора з наукової роботи Музею гетьманства Людмила Бевз пояснила, що під час передачі цінностей до музею оформлюють відповідний акт. Інформацію про людину, яка знайшла предмети, також вносять до музейної документації.

Відповідно до ст. 343 Цивільного кодексу України, скарб, що становить культурну цінність, переходить у власність держави. Людина, яка його виявила, за передбачених законом умов може отримати винагороду до 20% від вартості знахідки.

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