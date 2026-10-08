На Сумщине мужчина с металлоискателем нашел клад возрастом 1500 лет: фото

Человек в лесу с металлоискателем. Фото: istockphoto.com

Для жителя Сумской области очередная поездка в лес с металлоискателем обернулась невероятной находкой. Под землей мужчина нашел настоящий клад, который пролежал там около 1500 лет. Древние драгоценности могли принести ему тысячи долларов, но искатель решил иначе.

Об этом говорится в видеопроекте канала 2+2 "Загублений світ", передает Новини.LIVE.

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Как в Сумской области нашли клад возрастом 1500 лет

Необычную находку сделал 32-летний Андрей Верещага. Мужчина увлекается поиском старинных предметов и неоднократно отправлялся в лес с металлоискателем. И вот, наконец, ему удалось сделать настоящее открытие. Прибор подал сигнал, и Андрей начал исследовать землю.

На небольшом участке размером примерно полтора на полтора метра он наткнулся на целую коллекцию древних украшений. Больше всего мужчину удивило то, как лежали драгоценности. Предметы были расположены настолько аккуратно, будто кто-то специально сложил их в одном месте. На то, чтобы достать все находки, ушло около четырех часов.

"Кричал на весь лес! Площадка была такая, полтора на полтора где-то там метра, и вс" это было так аккуратно разложено", — вспомнил Андрей.

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Какие золотые украшения нашли в лесу

Найденный в Сумской области клад датируют примерно V веком нашей эры. Это период Великого переселения народов, когда на территории современной Украины происходили значительные исторические изменения.

Среди древних драгоценностей обнаружили:

Шейные гривны — металлические украшения, которые носили вокруг шеи;

Фибулы — крупные декоративные застежки, которыми скрепляли одежду;

Другие элементы старинного женского наряда.

По словам директора Сумского областного краеведческого музея Владислава Терентьева, речь идет о чрезвычайно ценных предметах, которые могли принадлежать людям с высоким социальным статусом.

Особое внимание привлекли массивные фибулы. В древности такие застежки выполняли не только практическую функцию, но и могли демонстрировать богатство владелицы. Аккуратное расположение украшений дает основания предполагать, что их спрятали намеренно. Одна из возможных версий — драгоценности оставили в качестве ритуального подношения. Однако окончательно установить обстоятельства их сокрытия могут только специалисты.

Драгоценности, найденные в Сумской области. Фото: скриншоты из видео

Что мужчина сделал с найденным кладом

По оценке, озвученной в сюжете, на черном рынке подобные артефакты могли бы стоить не одну тысячу долларов. Однако Андрей Верещага решил не продавать находку, а передать ее в Сумской областной краеведческий музей.

Мужчина объяснил свое решение тем, что такие вещи должны попадать к специалистам, которые смогут их должным образом исследовать и сохранить для следующих поколений. Коллекцию старинных женских украшений уже представили посетителям музея. Ее историческая ценность значительно превышает возможную стоимость драгоценных металлов, ведь эти предметы помогают лучше понять жизнь людей, населявших украинские земли полторы тысячи лет назад.

Что делать, если вы нашли древний клад

Если во время прогулки или земельных работ вы наткнулись на старинные драгоценности, важно не повредить их и не пытаться самостоятельно раскопать весь участок.

Юрист Виктория Решетило советует немедленно сообщить о находке в полицию или органы местного самоуправления.

Заместитель директора по научной работе Музея гетманства Людмила Бевз пояснила, что при передаче ценностей в музей оформляется соответствующий акт. Информацию о человеке, нашедшем предметы, также вносят в музейную документацию.

В соответствии со ст. 343 Гражданского кодекса Украины, клад, представляющий культурную ценность, переходит в собственность государства. Человек, обнаруживший его, на условиях, предусмотренных законом, может получить вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки.

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