Місто вкрите льодом та снігом. Скриншот з відео на Youtube

Ще кілька тисяч років тому Земля наближалася до нового льодовикового періоду. Величезні маси криги розросталися з новою силою. Однак у XX столітті природний процес раптово зупинився. А причиною виявилася діяльність людей.

Що вдалося з'ясувати вченим про історію зледенінь нашої планети, пише Ars Technica з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science.

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Коли на Землі міг початися новий льодовиковий період

Незвичайне відкриття зробили дослідники з Колумбійського університету, які вивчали льодовикову шапку Барнс на острові Баффінова Земля в Канадській Арктиці. Це останній уцілілий фрагмент гігантського Лаврентійського льодовикового щита. У минулому він вкривав майже всю Канаду та частину сучасних США. Товщина криги подекуди перевищувала 3 км. Після завершення останнього льодовикового періоду приблизно 11 700 років тому цей щит поступово танув.

Вчені встановили, що близько 3600 років тому льодовик скоротився майже до сучасних розмірів. Приблизно 3000 років тому він, імовірно, був ще меншим. Близько 2000 років тому крига знову почала наступати. Приблизно до 1960 року розростання тривало, але потім змінилося стрімким таненням.

Як звичайний мох допоміг зробити відкриття

Дізнатися про давній наступ льодовика вченим допоміг звичайний мох. Тисячі років тому він ріс на землі, яку згодом накрила крига. Рослини збереглися під льодом до наших днів. Дослідники визначили їхній вік і з'ясували, коли саме льодовик почав розростатися.

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Як людство випадково зупинило льодовиковий період

Зледеніння планети зупинилося з початком промислової революції. Люди почали масово спалювати вугілля, нафту та газ. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зростала, посилюючи парниковий ефект.

Приблизно до 1960 року потепління стало настільки відчутним, що льодовик Барнс почав втрачати влітку більше криги, ніж накопичував узимку. Відтоді його край відступив на 200–800 м. Фактично людська діяльність перервала природний процес, який тривав близько двох тисяч років.

Чи справді глобальне потепління врятувало людство

Керівник дослідження Ніколас Янг вважає, що навіть без глобального потепління повноцінне зледеніння планети розвивалося б надзвичайно повільно. Щоб гігантський льодовиковий щит знову вкрив значну частину Північної Америки, знадобилося б близько 30 тисяч років. Тому безпосередньої загрози для сучасної цивілізації не існувало.

Але парадокс відкриття у тому, що людство не просто відтермінувало прихід великого холоду, а втрутилося в один із найдавніших природних кліматичних циклів Землі. І яких довгострокових наслідків чекати, вченим ще належить з'ясувати.

Сьогодні льодовик Барнс продовжує танути. За прогнозами науковців, він може повністю зникнути протягом наступних кількох століть.

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