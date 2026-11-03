Город покрыт льдом и снегом. Скриншот из видео на YouTube

Еще несколько тысяч лет назад Земля приближалась к новому ледниковому периоду. Огромные массивы льда нарастали с новой силой. Однако в XX веке этот природный процесс внезапно остановился. А причиной оказалась деятельность человека.

Что удалось выяснить ученым об истории оледенений нашей планеты, пишет Ars Technica со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

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Когда на Земле мог начаться новый ледниковый период

Необычное открытие сделали исследователи из Колумбийского университета, изучавшие ледниковую шапку Барнс на острове Баффинова Земля в Канадской Арктике. Это последний сохранившийся фрагмент гигантского Лаврентийского ледникового щита. В прошлом он покрывал почти всю Канаду и часть современных США. Толщина льда местами превышала 3 км. После завершения последнего ледникового периода примерно 11 700 лет назад этот щит постепенно таял.

Ученые установили, что около 3600 лет назад ледник сократился почти до современных размеров. Примерно 3000 лет назад он, вероятно, был еще меньше. Около 2000 лет назад лед снова начал наступать. Примерно до 1960 года его разрастание продолжалось, но затем сменилось стремительным таянием.

Как обычный мох помог сделать открытие

Узнать о давнем наступлении ледника ученым помог обычный мох. Тысячи лет назад он рос на земле, которую впоследствии покрыл лед. Растения сохранились под льдом до наших дней. Исследователи определили их возраст и выяснили, когда именно ледник начал расти.

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Как человечество случайно остановило ледниковый период

Оледенение планеты остановилось с началом промышленной революции. Люди начали массово сжигать уголь, нефть и газ. Концентрация углекислого газа в атмосфере росла, усиливая парниковый эффект.

Примерно к 1960 году потепление стало настолько ощутимым, что ледник Барнс начал терять летом больше льда, чем накапливал зимой. С тех пор его край отступил на 200–800 м. Фактически человеческая деятельность прервала естественный процесс, который длился около двух тысяч лет.

Действительно ли глобальное потепление спасло человечество

Руководитель исследования Николас Янг считает, что даже без глобального потепления полноценное оледенение планеты развивалось бы чрезвычайно медленно. Чтобы гигантский ледниковый щит вновь покрыл значительную часть Северной Америки, потребовалось бы около 30 тысяч лет. Поэтому непосредственной угрозы для современной цивилизации не существовало.

Но парадокс открытия заключается в том, что человечество не просто отсрочило наступление сильного холода, а вмешалось в один из древнейших природных климатических циклов Земли. И каких долгосрочных последствий следует ожидать, ученым еще предстоит выяснить.

Сегодня ледник Барнс продолжает таять. По прогнозам ученых, он может полностью исчезнуть в течение следующих нескольких столетий.

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