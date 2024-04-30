Вальпургієва ніч 2024 — що не можна робити та як ворожити у день відьом

Дівчина, що бере участь у Вальпургієвій ночі. Фото: pexels.com

Одне з наймагічніших та наймістичніших весняних свят — Вальпургієва ніч, що традиційно відзначається у ніч з 30 квітня на 1 травня. За повір'ями, цього дня слід остерігатися нечистої сили, якщо ворожити, то можна дізнатися свою справжню долю, а за правильно проведеного обряду — здійснити заповітне бажання.

Новини.LIVE розповідає про особливості Вальпургієвої ночі, що не можна робити на свято, як ворожити та правильно загадати бажання.

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Що таке Вальпургієва ніч — цікава історія свята

За старими язичницькими віруваннями, ніч з 30 квітня на 1 травня — це чергове свято весни та родючості, перемоги над смертю.

У свято язичники влаштовували гучні гуляння з багаттями, щоб відлякувати нечисть. У деяких народів на свято проводили ритуали із жертвоприношеннями, щоб задобрити богів, які відповідали за тепло та врожай.

За однієї з версій, назва особливої весняної ночі походить від імені монахині, святої Вальпургії, що народилася на початку VIII століття та зробила значний внесок у християнізацію Східної Європи. Святу вважають провідницею у світ мертвих та захисницею від злих духів та чаклунства.

Дівчина з книгою на фоні черепа. Фото: google.com

В часи Середньовіччя свято асоціювалось з репресіями інквізиції, коли невинних жінок зараховували до відьом та страчували. Інквізиція розповсюджувала інформацію ніби існує особлива моторошна ніч, коли відьми злітаються на гору, щоб влаштувати шабаш та прославляти Сатану.

Оскільки у цей період люди вшановували святу та зустрічали весну, відьми намагалися напакостити як найбільше, насилаючи прокляття на всіх, хто їм зустрінеться. Саме тому ніч з 30 квітня на 1 травня почали називати відьмівською.

Ворожіння у лісі. Фото: freepik.com

Сучасні вальпургієві вечорниці — це танці, музика, вогнище, феєрверки, різноманітні святкові обряди та ритуали. Це час, коли люди збираються разом, щоб святкувати прихід весни та відзначити традиції минулих часів.

Сьогодні Вальпургієву ніч можна назвати сумішшю, що складається з язичницьких традицій, ритуалів, а також забобонів та міфів про відьом та чаклунство.

Святкування біля багаття. Фото: google.com

Як Вальпургієва ніч пов’язана з кельтським святом Бельтайн

За версією істориків Вальпургієва ніч з'явилася саме з традицій стародавніх кельтів, які 1 травня відзначали унікальне свято, пов’язане з тваринництвом та виведенням худоби на літні пасовища — Бельтайн.

Головним обрядом Бельтайна було розпалювання багаття на пагорбах. Біля вогню проводилися ритуали друїдів, читалися заклинання та приносилися жертви. Причому на початку у жертву приносили людей, згодом тварин.

Така церемонія проводилася для того, щоб:

захистити та очистити своє поселення від грози, блискавки, граду, хвороб та злих чарів;

вшанувати сили природи та бога Сонця.

Кельти святкують Бельтайн. Фото: google.com

Як святкують Вальпургієву ніч в Україні

Наші предки язичники, які жили колись на території сучасної України теж мали свято, яке заведено було відзначати у ніч 30 квітня.

У це свято вшановували покровительку Роду та Цілющої сили — богиню Живу. Цікаво, що у стародавніх слов'ян слово "життя" звучало як "живіт", тобто "живе тіло". Ритуали були чимось схожими на кельтські. До прикладу, теж розпалювалося багаття, проводилися певні обряди, що символізували жертвоприношення.

Пізніше богів та богинь замінили святі, а міфічні істоти перетворилися на нечисть, від якої слід захищатися. З'явилися відьми та чорти. У ніч з 30 квітня на 1 травня у домі запалювали всі свічки для захисту оселі від нечистої сили. А поріг будинку заведено було посипати піском, щоб відьми не могли ступити всередину. Водночас збереглася традиція збирати цілющі квіти зранку 1 травня.

Кажуть, що молодь у цей період могла відзначати свято весни, влаштовуючи гуляння та запалюючи великі багаття. А дівчата збиралися на вечорниці, щоб поворожити на майбутнє та дізнатися ім'я свого кохання.

Українці біля вогнища. Фото: depositphotos.com

Народні прикмети на Вальпургієву ніч

Якщо сплести вінок із зірваного плюща у Вальпургієву ніч, він буде мати магічні властивості, роблячи свою власницю привабливою в очах коханого.

Якщо почути спів зозулі у дні свята, то варто чекати настання теплих днів.

Якою буде погода у Вальпургієву ніч, таким буде і літо.

Якщо дощ у цей час, очікуйте доброго урожаю жита.

Якщо на світанку випити води з колодязя, можна зміцнити здоров’я та зцілитися від безпліддя.

Якщо на світанку зірвати вербу, а потім засушити і дати її мандрівникові, він повернеться з прибутком та добрими звістками.

Згідно з повір'ями, у Вальпургієву ніч сняться віщі сни, тому ні в якому разі не можна нікому розповідати те, що вам приснилося. Вранці 1 травня запишіть все, що бачили, і розтлумачуйте всі символи.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч

Щоб нечиста сила обійшла стороною й людину не спіткали невдачі та усілякі негаразди, дотримувалися важливих заборон.

У Вальпургієву ніч не можна:

сваритися — це може приносити негативну енергію;

ображатися;

згадувати нечисту силу;

лихословити;

носити чорний одяг — адже нечиста сила може причепитися й довго переслідувати;

приносити додому бузок, оскільки цей кущ вважався символом печалі та забуття.

Дівчина читає магічну книгу. Фото: freepik.com

Вальпургієва ніч — який обряд провести, щоб відігнати нечисть та привабити удачу

Щоб відігнати нечисть, позбутися негативу і залучити удачу

Цього дня можна розпалити багаття і спалити на ньому всі непотрібні речі та сміття. Так можна очиститися від негараздів та проблем.

Можна спалити записку з негативом — напишіть на папері все, що вас турбує. Запаліть в темній кімнаті свічку і спаліть над її полум'ям папір зі своїми тривогами, промовляючи: "Гори воно все синім полум'ям!". Простежте, щоб і папір, і свічка догоріли до кінця. Це допоможе прибрати все погане та залучити удачу.

Також увечері можна запалити свічки в домі — чим більше світла буде, тим краще. Це допоможе відлякати усю нечисть. А ще свічки створять в оселі атмосферу тепла та затишку.

Дівчина, містика, Вальпургієва ніч. Фото: pexels.com

Щоб отримати гроші та успіх

Купіть новий гаманець, зірвіть з дерева кілька листочків і покладіть їх всередину. Скажіть вголос магічні слова: "Скільки листя росте на деревах, нехай стільки грошей буде в моєму гаманці".

Потім листя дістаньте, покладіть в тканинний мішечок і сховайте так, щоб ніхто не знайшов. У гаманець покладіть паперові купюри й ходіть з ним постійно.

Дівчина проводить ритуал. Фото: pexels.com

Щоб виконати бажання

Візьміть шматочок стрічки з тканини й напишіть на ній своє бажання. Знайдіть дерево, яке вам сподобається, і зав'яжіть стрічку на гілку.

Магічні атрибути. Фото: google.com

Як ворожити у Вальпургієву ніч

Оскільки Вальпургієва ніч вважається часом, коли потойбічний світ відкривається для світу живих й можна дізнатися таємниці майбутнього, це чудовий час, щоб поворожити.

Щоб дізнатися ім'я нареченого

Напишіть на 12 листочках різні чоловічі імена, заверніть кожен в трубочку і покладіть під подушку. На ранок навмання дістаньте листочок. Ім'я, яке попадеться, буде носити ваш наречений.

Щоб дізнатися зовнішність нареченого

Лягаючи спати 30 квітня, попросіть у Вищих сил показати вам судженого. Той, хто присниться цієї ночі, і є ваше кохання.

Щоб побачити своє майбутнє

Необхідно зробити "коридор часу". Для цього поставте два дзеркала одне навпроти одного, а між ними встановіть свічку так, щоб вона в них відбивалася. Після цього потрібно пильно вдивитися в нескінченні відображення: в них можна побачити своє майбутнє.

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