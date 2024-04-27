Страсний тиждень 2024 — що категорично не можна робити у час перед Великоднем

Віряни у церкві на службі. Фото: pomisna.info

Сьомий тиждень Великого посту перед Великоднем — Страсний тиждень 2024 року розпочинається 29 квітня та закінчується 4 травня. Події цього важливого для християн періоду називають Страсті Христові, адже згадуються останні дні земного життя Ісуса Христа. Для вірян це особливий час наповнений традиціями, важливими правилами та заборонами.

Що категорично не можна робити у Страсний тиждень, розповідаємо далі в матеріалі.

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У чому особливість Страсного тижня

Це час, коли треба згадувати життя Ісуса Христа, його діяння та велику жертву. Приймати усі випробування та провокації як духовний іспит на смирення.

Для вірян, особливо тих, хто увесь період дотримувався суворого посту, Страсний тиждень — час випробувань. Цей період треба прожити в молитві та спокою, не дозволяючи гніву, заздрощам, лінощам, жадібності, хтивості, гордині та ненажерливості осквернити душу.

Головне у Страсний тиждень — витримка, мир у серці та спокій, які можливо тримати лише завдяки молитві.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Що не можна робити у Страсний тиждень — найсуворіші заборони

Дотримання правил та заборон — це одна з важливих складових Страсного тижня. Адже так вірянин не дає злу проникнути у життя та душу.

Страсний тиждень завершує Великий піст перед Великоднем, тому в цей період діють найсуворіші заборони. Так, категорично не можна:

сваритися;

проявляти агресію;

брехати;

заздрити;

таїти в душі образу, якщо не простити кривдникам й самому не попросити пробачення, неможливо повноцінно очистити свою душу від гріхів;

займатися магією, окультизмом — це великий гріх, який віддаляє людину від Господа;

зловживати алкоголем;

об'їдатися або порушувати піст;

веселитися — важливо зосередитися на молитві, покаянні та внутрішній глибині, тому веселощі та розваги не вважаються відповідними у цей період;

займатися плотськими втіхами — це також великий гріх, адже слід стримувати пориви тіла для очищення душі;

святкувати весілля та дні народження;

проводити хрещення;

займатися буденною важкою роботою, або без якої можна обійтися ― рубати дрова, готувати поле, город;

поминати померлих родичів (для цього існує окремий час після Великодня);

відмовляти в проханнях про допомогу, адже вважається, що в цей час Бог звертається з проханнями до вас через людей.

Віряни у церкві на службі. Фото: google.com

Страсний тиждень ― що не можна їсти

В останні дні перед Великоднем християни, які дотримуються Великого посту, повинні дотримуватись суворих обмежень у їжі. Священники радять вживати тільки продукти рослинного походження.

Загалом церква закликає утримуватись від:

м'яса;

риби;

яєць;

молока;

вершкового масла та інших молочних продуктів.

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