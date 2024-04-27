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Приближается Страстная неделя — почему нельзя отказывать в помощи и веселиться

27 апреля 2024 08:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Страстная неделя 2024 — что категорически нельзя делать в период перед Пасхой
Верующие в церкви на службе. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Седьмая неделя Великого поста перед Пасхой — Страстная неделя в 2024 году начинается 29 апреля и заканчивается 4 мая. События этого важного для христиан периода называют Страсти Христовы, ведь вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса Христа. Для верующих это особенное время наполнено традициями, важными правилами и запретами.

Что категорически нельзя делать в Страстную неделю, рассказываем далее в материале.

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В чем особенность Страстной недели

Это время, когда нужно вспоминать жизнь Иисуса Христа, его деяния и великую жертву. Принимать все испытания и провокации как духовное испытание на смирение.

Для верующих, особенно тех, кто весь период соблюдал строгий пост, Страстная неделя — время испытаний. Этот период нужно прожить в молитве и покое, не позволяя гневу, зависти, лени, жадности, сладострастию, гордыни и прожорливости осквернить душу.

Главное в Страстную неделю — выдержка, мир в сердце и покой, которые можно держать только благодаря молитве.

 

В чем особенность Страстной недели
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Что нельзя делать в Страстную неделю — самые строгие запреты

Соблюдение правил и запретов — это одна из важных составляющих Страстной недели. Ведь так верующий не дает злу проникнуть в жизнь и душу.

Страстная неделя завершает Великий пост перед Пасхой, поэтому в этот период действуют самые строгие запреты. Так, категорически нельзя:

  • ссориться;
  • проявлять агрессию;
  • врать;
  • завидовать;
  • таить в душе оскорбление, если не простить обидчикам и самому не извиниться, невозможно полноценно очистить свою душу от грехов;
  • заниматься магией, оккультизмом — это большой грех, который отдаляет человека от Господа;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • объедаться или нарушать пост;
  • веселиться — важно сосредоточиться на молитве, покаянии и внутренней глубине, поэтому веселье и развлечения не считаются соответствующими в этот период;
  • заниматься плотскими утехами — это также большой грех, ведь следует сдерживать порывы тела для очищения души;
  • праздновать свадьбу и дни рождения;
  • проводить крещение;
  • заниматься обыденной тяжелой работой, или без которой можно обойтись — рубить дрова, готовить поле, огород;
  • поминать умерших родственников (для этого существует время после Пасхи);
  • отказывать в просьбах о помощи, ведь считается, что в это время Бог обращается с просьбами к вам через людей.

 

Что нельзя делать в Страстную неделю — самые строгие запреты
Верующие в церкви на службе. Фото: google.com

Страстная неделя — что нельзя есть

В последние дни перед Пасхой христиане, соблюдающие Великий пост, должны придерживаться строгих ограничений в пище. Священники советуют употреблять только продукты растительного происхождения.

В целом церковь призывает воздерживаться от:

  • мяса;
  • рыбы;
  • яиц;
  • молока;
  • сливочного масла и других молочных продуктов.

 

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Украина
религия
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Страстная неделя
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