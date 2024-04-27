Страстная неделя 2024 — что категорически нельзя делать в период перед Пасхой

Приближается Страстная неделя — почему нельзя отказывать в помощи и веселиться
Седьмая неделя Великого поста перед Пасхой — Страстная неделя в 2024 году начинается 29 апреля и заканчивается 4 мая. События этого важного для христиан периода называют Страсти Христовы, ведь вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса Христа. Для верующих это особенное время наполнено традициями, важными правилами и запретами.
Что категорически нельзя делать в Страстную неделю, рассказываем далее в материале.
В чем особенность Страстной недели
Это время, когда нужно вспоминать жизнь Иисуса Христа, его деяния и великую жертву. Принимать все испытания и провокации как духовное испытание на смирение.
Для верующих, особенно тех, кто весь период соблюдал строгий пост, Страстная неделя — время испытаний. Этот период нужно прожить в молитве и покое, не позволяя гневу, зависти, лени, жадности, сладострастию, гордыни и прожорливости осквернить душу.
Главное в Страстную неделю — выдержка, мир в сердце и покой, которые можно держать только благодаря молитве.
Что нельзя делать в Страстную неделю — самые строгие запреты
Соблюдение правил и запретов — это одна из важных составляющих Страстной недели. Ведь так верующий не дает злу проникнуть в жизнь и душу.
Страстная неделя завершает Великий пост перед Пасхой, поэтому в этот период действуют самые строгие запреты. Так, категорически нельзя:
- ссориться;
- проявлять агрессию;
- врать;
- завидовать;
- таить в душе оскорбление, если не простить обидчикам и самому не извиниться, невозможно полноценно очистить свою душу от грехов;
- заниматься магией, оккультизмом — это большой грех, который отдаляет человека от Господа;
- злоупотреблять алкоголем;
- объедаться или нарушать пост;
- веселиться — важно сосредоточиться на молитве, покаянии и внутренней глубине, поэтому веселье и развлечения не считаются соответствующими в этот период;
- заниматься плотскими утехами — это также большой грех, ведь следует сдерживать порывы тела для очищения души;
- праздновать свадьбу и дни рождения;
- проводить крещение;
- заниматься обыденной тяжелой работой, или без которой можно обойтись — рубить дрова, готовить поле, огород;
- поминать умерших родственников (для этого существует время после Пасхи);
- отказывать в просьбах о помощи, ведь считается, что в это время Бог обращается с просьбами к вам через людей.
Страстная неделя — что нельзя есть
В последние дни перед Пасхой христиане, соблюдающие Великий пост, должны придерживаться строгих ограничений в пище. Священники советуют употреблять только продукты растительного происхождения.
В целом церковь призывает воздерживаться от:
- мяса;
- рыбы;
- яиц;
- молока;
- сливочного масла и других молочных продуктов.
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