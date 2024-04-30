Вальпургиева ночь 2024 — что нельзя делать и как гадать в день ведьм

Девушка, участвующая в Вальпургиевой ночи. Фото: pexels.com

Один из самых магических и мистических весенних праздников — Вальпургиева ночь, традиционно отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая. По поверьям, в этот день следует остерегаться нечистой силы, если гадать, то можно узнать свою настоящую судьбу, а при правильно проведенном обряде — осуществить заветное желание.

Новини.LIVE рассказывает об особенностях Вальпургиевой ночи, что нельзя делать на праздник, как гадать и правильно загадать желание.

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Что такое Вальпургиева ночь — интересная история праздника

По старым языческим верованиям, ночь с 30 апреля на 1 мая — это очередной праздник весны и плодородия, победы над смертью.

В праздник язычники устраивали громкие гуляния с кострами, чтобы отпугивать нечисть. У некоторых народов на праздник проводили ритуалы с жертвоприношениями, чтобы задобрить богов, отвечавших за тепло и урожай.

По одной из версий, название особой весенней ночи походит от имени монахини, святой Вальпургии, родившейся в начале VIII века и внесшей значительный вклад в христианизацию Восточной Европы. Святую считают проводницей в мир мертвых и защитницей от злых духов и колдовства.

Девушка с книгой на фоне черепа. Фото: google.com

Во времена Средневековья праздник ассоциировался с репрессиями инквизиции, когда невинных женщин причисляли к ведьмам и казнили. Инквизиция распространяла информацию, что существует особая жуткая ночь, когда ведьмы слетаются на гору, чтобы устроить шабаш и прославлять Сатану.

Поскольку в этот период люди чествовали святую и встречали весну, ведьмы якобы пытались напакостить как можно больше, насылая проклятие на всех, кто им встретится. Именно поэтому ночь с 30 апреля на 1 мая стали называть ведьминой.

Гадание в лесу. Фото: freepik.com

Современные вальпургиевые вечерницы это танцы, музыка, костер, фейерверки, разнообразные праздничные обряды и ритуалы. Это время, когда люди собираются, чтобы праздновать приход весны и отметить традиции прошлых времен.

Сегодня Вальпургиеву ночь можно назвать смесью, состоящей из языческих традиций, ритуалов, а также суеверий и мифов о ведьмах и колдовстве.

Празднование у костра. Фото: google.com

Как Вальпургиева ночь связана с кельтским праздником Бельтайн

По версии историков Вальпургиева ночь появилась именно из традиций древних кельтов, отмечавших 1 мая уникальный праздник, связанный с животноводством и выведением скота на летние пастбища — Бельтайн.

Главным обрядом Бельтайна было разжигание костра на холмах. У огня проводились ритуалы друидов, читались заклинания и приносились жертвы. Причем сначала в жертву приносили людей, позже животных.

Такая церемония проводилась для того, чтобы:

защитить и очистить свое поселение от грозы, молнии, града, болезней и злых сил;

почтить силы природы и бога Солнца.

Кельты празднуют Бельтайн. Фото: google.com

Как празднуют Вальпургиеву ночь в Украине

Наши предки язычники, жившие когда-то на территории современной Украины, тоже имели праздник, который принято было отмечать в ночь 30 апреля.

В этот праздник чествовали покровительницу Рода и Целебной силы — богиню Живу. Интересно, что у древних славян слово "жизнь" звучало как "живот", то есть "живое тело". Ритуалы были чем-то похожи на кельтские. К примеру, тоже разжигался костер, проводились определенные обряды, символизировавшие жертвоприношение.

Позже богов и богинь заменили святые, а мифические существа превратились в нечисть, от которой следует защищаться. Появились ведьмы и черти. В ночь с 30 апреля на 1 мая в доме зажигали все свечи для защиты дома от нечистой силы. А порог дома принято было посыпать песком, чтобы ведьмы не могли ступить внутрь. В то же время сохранилась традиция собирать целебные цветы утром 1 мая.

Говорят, что молодежь в этот период могла отмечать праздник весны, устраивая застолья и зажигая большие костры. А девушки собирались, чтобы погадать на будущее и узнать имя своей любви.

Украинцы у костра. Фото: depositphotos.com

Народные приметы на Вальпургиеву ночь

Если сплести венок из сорванного плюща в Вальпургиеву ночь, он будет обладать магическими свойствами, делая свою обладательницу привлекательной в глазах любимого.

Если услышать пение кукушки в дни праздника, то следует ожидать наступления теплых дней.

Какая будет погода в Вальпургиевую ночь, таким будет и лето.

Если дождь в это время, ожидайте хорошего урожая ржи.

Если на рассвете выпить воду из колодца, можно укрепить здоровье и исцелиться от бесплодия.

Если на рассвете сорвать вербу, а затем засушить и дать ее путешественнику, он вернется с прибылью и хорошими известиями.

Согласно поверьям, в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны, поэтому ни в коем случае нельзя никому рассказывать то, что вам приснилось. Утром 1 мая запишите все, что видели и растолкуйте все символы.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

Чтобы нечистая сила обошла стороной и человека не постигли неудачи и всяческие невзгоды, соблюдали важные запреты.

В Вальпургиеву ночь нельзя:

ссориться — это может приносить отрицательную энергию;

обижаться;

упоминать нечистую силу;

злословить;

носить черную одежду — ведь нечистая сила может "приклеиться" и долго преследовать;

приносить домой сирень, поскольку этот куст считался символом печали и забвения.

Девушка читает магическую книгу. Фото: freepik.com

Вальпургиева ночь — какой обряд провести, чтобы отогнать нечисть и привлечь удачу

Чтобы отогнать нечисть, избавиться от негатива и привлечь удачу

В этот день можно разжечь костер и сжечь на нем все ненужные вещи и мусор. Так можно очиститься от проблем.

Можно сжечь записку с негативом — напишите на бумаге все, что вас беспокоит. Зажгите в темной комнате свечу и сожгите над ее пламенем бумагу со своими тревогами, произнося: "Горы оно все синим пламенем!". Проследите, чтобы и бумага, и свеча догорели до конца. Это поможет убрать все дурное и привлечь удачу.

Также вечером можно зажечь свечи в доме — чем больше света будет, тем лучше. Это поможет отпугнуть всю нечисть. А еще свечи создадут в доме атмосферу тепла и уюта.

Девушка, мистика, Вальпургиева ночь. Фото: pexels.com

Чтобы получить деньги и успех

Купите новый кошелек, сорвите с дерева несколько листиков и положите их внутрь. Скажите вслух магические слова: "Сколько листьев растет на деревьях, пусть столько денег будет в моем кошельке".

Затем листья достаньте, положите в тканевой мешочек и спрячьте так, чтобы никто не нашел. В кошелек положите бумажные купюры и ходите с ним постоянно.

Девушка проводит обряд. Фото: pexels.com

Чтобы выполнить желание

Возьмите кусочек ткани из ленты и напишите на ней свое желание. Найдите понравившееся дерево и завяжите ленту на ветку.

Магические атрибуты. Фото: google.com

Как гадать в Вальпургиеву ночь

Поскольку Вальпургиева ночь считается временем, когда загробный мир открывается для мира живых и можно узнать тайны будущего, это прекрасное время, чтобы погадать.

Чтобы узнать имя жениха

Напишите на 12 листочках разные мужские имена, заверните каждый в трубочку и положите под подушку. Наутро наугад достаньте листик. Имя, которое попадется, будет носить ваш жених.

Чтобы узнать внешность жениха

Ложась спать 30 апреля, попросите у Высших сил показать вам суженого. Тот, кто приснится этой ночью, и есть ваша любовь.

Чтобы увидеть свое будущее

Необходимо сделать "коридор времени". Для этого поставьте два зеркала друг напротив друга, а между ними установите свечу так, чтобы она у них отражалась. После этого нужно внимательно всмотреться в бесконечные отражения: в них можно увидеть свое будущее.

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