Головна Life Нагадувало справжні тортури — як лікували зуби в СРСР

Нагадувало справжні тортури — як лікували зуби в СРСР

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 12:15
Як лікували зуби в Радянському Союзі — з цементом і без анестезії
Стоматологічний кабінет в СРСР. Фото: Instagram

Люди, які жили в СРСР, досі сприймають похід до стоматолога як щось жахливе. Вони довго не наважуються звертатися до лікаря, навіть коли мають проблеми зі здоров'ям, через гіркий досвід минулого. У Радянському Союзі прийом у стоматолога швидше нагадував тортури, ніж лікування.

Про це пише OBOZ.UA.

Методи лікування зубів в СРСР

Бормашини

Радянські лікарі використовували спеціальні пристрої для свердління зубів. Сам процес відбувався повільно і супроводжувався жахливим звуком. Крім того, така процедура була досить болісною. Особливо нестерпним було лікування запалених каналів.

Анестезія

В СРСР вважали, що лікувати зуби можна без знеболення. Саме тому анестезію використовували дуже обмежено. Ввести новокаїн могли хіба що під час того, як видаляли зуби.

Пломби

Зараз пломби відтворюють текстуру та колір зубної емалі. Саме тому вони залишаються непомітними. В СРСР же для пломбування використовували цемент та метал. Перший варіант був недовговічним, швидко кришився та мав неприємний сірий колір, а через металеві пломби зуб ставав чорним і блищав.

Протези

У Радянському Союзі під час протезування зубів ставили металеві коронки. Вони були золотого або срібного кольору. Крім того, був і дешевший варіант — пластмасові протези. Однак вони були недовговічними.

Миш'як

За допомогою миш'яку в СРСР знищували зубні нерви. Лікар ставив у розчищений канал пасту та робив тимчасову пломбу. Протягом наступних декількох днів отрута поступово "вбивала" нерв. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зумери будуть називати дітей у 2026 році. Є кілька модних тенденцій.

Також ми розповідали про те, які слова не мають відповідників російською. Це унікальні українські вирази.

СРСР лікування цікаві факти стоматолог Радянський Союз
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
