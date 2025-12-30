Видео
Напоминало настоящую пытку — как лечили зубы в СССР

Напоминало настоящую пытку — как лечили зубы в СССР

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 12:15
Как лечили зубы в Советском Союзе — с цементом и без анестезии
Стоматологический кабинет в СССР. Фото: Instagram

Люди, которые жили в СССР, до сих пор воспринимают поход к стоматологу как нечто ужасное. Они долго не решаются обращаться к врачу, даже когда имеют проблемы со здоровьем, из-за горького опыта прошлого. В Советском Союзе прием у стоматолога скорее напоминал пытку, чем лечение.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Методы лечения зубов в СССР

Бормашины

Советские врачи использовали специальные устройства для сверления зубов. Сам процесс происходил медленно и сопровождался ужасным звуком. Кроме того, такая процедура была достаточно болезненной. Особенно невыносимым было лечение воспаленных каналов.

Анестезия

В СССР считали, что лечить зубы нельзя без обезболивания. Именно поэтому анестезию использовали очень ограниченно. Ввести новокаин могли разве что во время того, как удаляли зубы.

Пломбы

Сейчас пломбы воспроизводят текстуру и цвет зубной эмали. Именно поэтому они остаются незаметными. В СССР же для пломбирования использовали цемент и металл. Первый вариант был недолговечным, быстро крошился и имел неприятный серый цвет, а из-за металлических пломб зуб становился черным и блестел.

Протезы

В Советском Союзе при протезировании зубов ставили металлические коронки. Они были золотого или серебряного цвета. Кроме того, был и более дешевый вариант — пластмассовые протезы. Однако они были недолговечными.

Мышьяк

С помощью мышьяка в СССР уничтожали зубные нервы. Врач ставил в расчищенный канал пасту и делал временную пломбу. В течение следующих нескольких дней яд постепенно "убивал" нерв.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
