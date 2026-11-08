Історичне зображення Манса Муси у Каталонському атласі. Фото: commons.wikimedia.org

Майже 700 років тому один правитель, який керував африканською імперією, мав незліченну кількість золота. Своїми багатствами він охоче ділився з іншими, але біднішим не ставав. Чутки про його багатство дійшли аж до Європи. А сьогодні його статки оцінюють у 400 млрд доларів. Хоча точної суми ніхто не знає. Йдеться про Мансу Мусу — володаря середньовічного Малі.

Як він отримав такі скарби, розповідає National Geographic.

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Як Манса Муса став найбагатшою людиною в історії

Манса Муса правив імперією Малі в Західній Африці у XIV столітті. На її землях видобували золото й сіль — товари, за які тоді платили величезні гроші. Під контролем Муси перебувала приблизно половина світового видобутку золота.

Також правитель контролював важливі караванні шляхи через Сахару та отримував доходи від торгівлі. Ще одним прибутковим товаром була слонова кістка.

Його багатство іноді оцінюють у 400 млрд доларів. Ця цифра походить із рейтингу Celebrity Net Worth 2012 року. Проте історики наголошують, що ця цифра є умовною, а точно визначити особисті статки середньовічного правителя неможливо. Адже порівнювати державні ресурси XIV століття із сучасними особистими статками не зовсім коректно.

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У 1324 році Манса Муса вирушив у паломництво до Мекки. За повідомленнями середньовічних авторів, його супроводжували десятки тисяч людей, а верблюди несли величезні запаси золота.

У Каїрі правитель так щедро обдаровував людей і витрачав гроші, що ціна золота впала. Наслідки відчувалися ще близько 12 років.

Цікаво, що після повернення Муса витрачав багатства не лише на розкіш. Він запрошував архітекторів і вчених, будував мечеті та розвивав Тімбукту як осередок освіти.

А 1375 року його зобразили на знаменитому Каталонському атласі із золотом у руці. Як пояснює Британська бібліотека, підпис називав Манса Мусу найбагатшим і найзнатнішим правителем свого краю.

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