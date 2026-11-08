Историческое изображение Манса Мусы в Каталонском атласе. Фото: commons.wikimedia.org

Почти 700 лет назад один правитель, возглавлявший африканскую империю, обладал неисчислимым количеством золота. Своими богатствами он охотно делился с другими, но при этом не становился беднее. Слухи о его богатстве дошли аж до Европы. А сегодня его состояние оценивают в 400 млрд долларов. Хотя точную сумму никто не знает. Речь идет о Мансу Мусу — правителе средневекового Мали.

Как он обрел такие сокровища, рассказывает National Geographic.

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Как Манса Муса стал самым богатым человеком в истории

Манса Муса правил империей Мали в Западной Африке в XIV веке. На ее землях добывали золото и соль — товары, за которые тогда платили огромные деньги. Под контролем Мусы находилась примерно половина мировой добычи золота.

Также правитель контролировал важные караванные пути через Сахару и получал доходы от торговли. Еще одним прибыльным товаром была слоновая кость.

Его богатство иногда оценивают в 400 млрд долларов. Эта цифра взята из рейтинга Celebrity Net Worth 2012 года. Однако историки отмечают, что эта цифра является условной, а точно определить личное состояние средневекового правителя невозможно. Ведь сравнивать государственные ресурсы XIV века с современным личным состоянием не совсем корректно.

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В 1324 году Манса Муса отправился в паломничество в Мекку. По сообщениям средневековых авторов, его сопровождали десятки тысяч человек, а верблюды несли огромные запасы золота.

В Каире правитель так щедро одаривал людей и тратил деньги, что цена на золото упала. Последствия ощущались еще около 12 лет.

Интересно, что после возвращения Муса тратил богатства не только на роскошь. Он приглашал архитекторов и ученых, строил мечети и развивал Тимбукту как центр образования.

А в 1375 году его изобразили на знаменитом Каталонском атласе с золотом в руке. Как объясняет Британская библиотека, подпись называла Манса Мусу самым богатым и знатным правителем своего края.

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