Містер і місіс Сміт — якою стала найкрасивіша голлівудська парочка за 19 років

Акторка Анджеліна Джолі з Бредом Піттом у бойовику "Містер і місіс Сміт". Фото: Pinterest

Напевно, кожній людині у цьому світі знайомий американський бойовик з елементами комедії під назвою "Містер і місіс Сміт", прем’єра якого відбулася у 2005 році. Головні ролі у цьому фільмі зіграла голлівудська акторка Анджеліна Джолі та актор Бред Пітт.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 19 років змінилося життя акторів бойовику "Містер і місіс Сміт".

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Цей бойовик розповідає про життя чоловіка Джона і його жінки Джейн, які були найманими вбивцями. За сюжетом герої мають вбити один одного, роблячи це досить ефектно. Зірки Голлівуду дуже захопили глядачів своєю неймовірною грою, тому пропонуємо подивитися, як вони змінилися з моменту виходу фільму.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт". Фото: Pinterest

Бред Пітт

Голлівудський актор зіграв головну роль чоловіка на ім’я Джон Сміт, який повинен був вбити свою кохану. Зараз у його кар’єрній валізі налічується безліч відомих фільмів, завдяки яким він дедалі більше ставав популярним. Так, його можна побачити у таких фільмах, як:

Бійцівський клуб

Троя

Дванадцять друзів Оушена

Загадкова історія Бенджаміна Баттона

Одного разу в Голлівуді

Вавілон

Зараз підкорювачу жіночих сердець Бреду Пітту вже 60 років, він має декілька нагород і був одружений зі своєю колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі у період з 2014 до 2019 роки. До речі, від неї в нього є четверо дітей.

Бред Пітт у бойовику "Містер і місіс Сміт" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Анджеліна Джолі

Акторка виконала роль жінки головного героя на ім’я Джейн Сміт, а вже сьогодні вона є однією з найкрасивіших голлівудських акторок, послом доброї волі ООН і володаркою декількох нагород. Глядачі можуть бачити акторку в таких відомих фільмах, як:

Лара Крофт

Малефісента

Солт

Турист

Сьогодні 48-річна американська акторка розлучена, має чотирьох дітей від Бреда Пітта і підтримує Україну під час повномасштабної війни. Вона навіть не так давно приїздила до Львова, щоб показати свою підтримку українському народові.

Анджеліна Джолі у ролі Джейн у фільмі "Містер і місіс Сміт" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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