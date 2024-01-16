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Найгарніша пара Голлівуду з "Містер і місіс Сміт" 19 років потому

16 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Містер і місіс Сміт — якою стала найкрасивіша голлівудська парочка за 19 років
Акторка Анджеліна Джолі з Бредом Піттом у бойовику "Містер і місіс Сміт". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Напевно, кожній людині у цьому світі знайомий американський бойовик з елементами комедії під назвою "Містер і місіс Сміт", прем’єра якого відбулася у 2005 році. Головні ролі у цьому фільмі зіграла голлівудська акторка Анджеліна Джолі та актор Бред Пітт.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 19 років змінилося життя акторів бойовику "Містер і місіс Сміт".

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Цей бойовик розповідає про життя чоловіка Джона і його жінки Джейн, які були найманими вбивцями. За сюжетом герої мають вбити один одного, роблячи це досить ефектно. Зірки Голлівуду дуже захопили глядачів своєю неймовірною грою, тому пропонуємо подивитися, як вони змінилися з моменту виходу фільму.

Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит"
Бред Пітт і Анджеліна Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт". Фото: Pinterest

Бред Пітт

Голлівудський актор зіграв головну роль чоловіка на ім’я Джон Сміт, який повинен був вбити свою кохану. Зараз у його кар’єрній валізі налічується безліч відомих фільмів, завдяки яким він дедалі більше ставав популярним. Так, його можна побачити у таких фільмах, як:

  • Бійцівський клуб
  • Троя
  • Дванадцять друзів Оушена
  • Загадкова історія Бенджаміна Баттона
  • Одного разу в Голлівуді
  • Вавілон

Зараз підкорювачу жіночих сердець Бреду Пітту вже 60 років, він має декілька нагород і був одружений зі своєю колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі у період з 2014 до 2019 роки. До речі, від неї в нього є четверо дітей.

Брэд Питт
Бред Пітт у бойовику "Містер і місіс Сміт" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Анджеліна Джолі 

Акторка виконала роль жінки головного героя на ім’я Джейн Сміт, а вже сьогодні вона є однією з найкрасивіших голлівудських акторок, послом доброї волі ООН і володаркою декількох нагород. Глядачі можуть бачити акторку в таких відомих фільмах, як:

  • Лара Крофт
  • Малефісента
  • Солт
  • Турист

Сьогодні 48-річна американська акторка розлучена, має чотирьох дітей від Бреда Пітта і підтримує Україну під час повномасштабної війни. Вона навіть не так давно приїздила до Львова, щоб показати свою підтримку українському народові.

Анджелина Джоли
Анджеліна Джолі у ролі Джейн у фільмі "Містер і місіс Сміт" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як за 30 років змінилися актори культового фільму "Мисливці за привидами". 

Раніше ми розповідали про те, що змінилося в житті героїв пригодницького фільму "Пірати Карибського моря" за 21 рік. 

Також ми повідомляли про те, що сталося з акторами легендарної "Теорії Великого вибуху" за 17 років. 

Анджеліна Джолі
Бред Пітт
шоу-бізнес
"Містер і місіс Сміт"

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