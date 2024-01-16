Мистер и миссис Смит — какой стала самая красивая голливудская парочка за 19 лет

Актриса Анджелина Джоли с Брэдом Питтом в боевике "Мистер и миссис Смит". Фото: Pinterest

Наверняка каждому человеку в этом мире знаком американский боевик с элементами комедии под названием "Мистер и миссис Смит", премьера которого состоялась в 2005 году. Главные роли в этом фильме сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли и актер Брэд Питт.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 19 лет изменилась жизнь актеров боевика "Мистер и миссис Смит".

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Этот боевик рассказывает о жизни мужчины Джона и его жены Джейн, которые были наемными убийцами. По сюжету герои должны убить друг друга, делая это очень эффектно. Звезды Голливуда очень восхитили зрителей своей невероятной игрой, поэтому предлагаем посмотреть, как они изменились с момента выхода фильма.

Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". Фото: Pinterest

Брэд Питт

Голливудский актер сыграл главную роль мужчины по имени Джон Смит, который должен был убить свою любимую. Сейчас в его карьерном чемодане насчитывается множество известных фильмов, благодаря которым он все больше становился популярным. Так, его можно увидеть в таких фильмах, как:

Бойцовский клуб

Троя

Двенадцать друзей Оушена

Загадочная история Бенджамина Баттона

Однажды в Голливуде

Вавилон

Сейчас покорителю женских сердец Брэду Питту уже 60 лет, он имеет несколько наград и был женат на своей коллеге по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелине Джоли в период с 2014 по 2019 годы. Кстати, от нее у него есть четверо детей.

Брэд Питт в боевике "Мистер и миссис Смит" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Анджелина Джоли

Актриса исполнила роль жены главного героя по имени Джейн Смит, а уже сегодня она является одной из самых красивых голливудских актрис, послом доброй воли ООН и обладательницей нескольких наград. Зрители могут видеть актрису в таких известных фильмах, как:

Лара Крофт

Малефисента

Солт

Турист

Сегодня 48-летняя американская актриса разведена, имеет четырех детей от Брэда Питта и поддерживает Украину во время полномасштабной войны. Она даже недавно приезжала во Львов, чтобы показать свою поддержку украинскому народу.

Анджелина Джоли в роли Джейн в фильме "Мистер и миссис Смит" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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