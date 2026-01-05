Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Найпопулярніша українська пісня — мелодію знає увесь світ

Найпопулярніша українська пісня — мелодію знає увесь світ

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 09:26
Українська пісня, відома на увесь світ — лунає у найпопулярніших фільмах
Дівчина грає на піаніно. Фото: Freepik

Чимало українських пісень стали відомими, однак одна з мелодій полюбилася світу найбільше. Вона лунає у легендарних фільмах, які обожнюють усі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Яка українська пісня відома усьому світу

Найбільш популярна українська пісня — "Щедрик" Миколи Леонтовича. Вперше вона пролунала 29 грудня 1916 року під час різдвяного концерту. Пісня одразу викликала захоплення публіки та полюбилася усім. У 1936 році з'явилася англомовна версія — "Carol of the Bells", яка звучить у багатьох культових фільмах.

Леонтович взяв за основу волинський варіант пісні. Цей текст був записаний фольклористами в місті Краснопіль на Поліссі. Зараз цей трек вважається символом Різдва, однак раніше він також був втіленням української боротьби за незалежність.

"Щедрик" потрапив на європейську сцену не випадково. Це був інструмент, за допомогою якого українці намагалися довести своє право на незалежність. Прем'єра пісні відбулася 11 травня 1919 року у Празі. Відтоді хіт здобув шалену популярність у світі. Міжнародна преса захоплювалася величчю української пісні та культури.

Твір Леонтовича переклали багатьма мовами. Він став основною різдвяною піснею, без якої неможливо уявити свято. "Щедрик" у різних виконаннях пролунав у культових фільмах "Сам удома", "Міцний горішок 2", "Сімейка Аддамсів" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми мають терапевтичний ефект. Вони додадуть мотивації та бажання змінювати життя.

Також ми розповідали про те, які стрічки від Netflix найбільш моторошні. Після них страшно буде заснути.

музика пісні Щедрик пісня цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації