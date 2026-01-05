Українська пісня, відома на увесь світ — лунає у найпопулярніших фільмах

Дівчина грає на піаніно. Фото: Freepik

Чимало українських пісень стали відомими, однак одна з мелодій полюбилася світу найбільше. Вона лунає у легендарних фільмах, які обожнюють усі.

Яка українська пісня відома усьому світу

Найбільш популярна українська пісня — "Щедрик" Миколи Леонтовича. Вперше вона пролунала 29 грудня 1916 року під час різдвяного концерту. Пісня одразу викликала захоплення публіки та полюбилася усім. У 1936 році з'явилася англомовна версія — "Carol of the Bells", яка звучить у багатьох культових фільмах.

Леонтович взяв за основу волинський варіант пісні. Цей текст був записаний фольклористами в місті Краснопіль на Поліссі. Зараз цей трек вважається символом Різдва, однак раніше він також був втіленням української боротьби за незалежність.

"Щедрик" потрапив на європейську сцену не випадково. Це був інструмент, за допомогою якого українці намагалися довести своє право на незалежність. Прем'єра пісні відбулася 11 травня 1919 року у Празі. Відтоді хіт здобув шалену популярність у світі. Міжнародна преса захоплювалася величчю української пісні та культури.

Твір Леонтовича переклали багатьма мовами. Він став основною різдвяною піснею, без якої неможливо уявити свято. "Щедрик" у різних виконаннях пролунав у культових фільмах "Сам удома", "Міцний горішок 2", "Сімейка Аддамсів" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

