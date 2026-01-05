Украинская песня, известная на весь мир — звучит в самых популярных фильмах

Девушка играет на пианино. Фото: Freepik

Немало украинских песен стали известными, однако одна из мелодий полюбилась миру больше всего. Она звучит в легендарных фильмах, которые обожают все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какая украинская песня известна всему миру

Наиболее популярная украинская песня — "Щедрик" Николая Леонтовича. Впервые она прозвучала 29 декабря 1916 года во время рождественского концерта. Песня сразу вызвала восхищение публики и полюбилась всем. В 1936 году появилась англоязычная версия — "Carol of the Bells", которая звучит во многих культовых фильмах.

Леонтович взял за основу волынский вариант песни. Этот текст был записан фольклористами в городе Краснополь на Полесье. Сейчас этот трек считается символом Рождества, однако ранее он также был воплощением украинской борьбы за независимость.

"Щедрик" попал на европейскую сцену не случайно. Это был инструмент, с помощью которого украинцы пытались доказать свое право на независимость. Премьера песни состоялась 11 мая 1919 года в Праге. С тех пор хит получил бешеную популярность в мире. Международная пресса восхищалась величием украинской песни и культуры.

Произведение Леонтовича перевели на многие языки. Оно стало основной рождественской песней, без которой невозможно представить праздник. "Щедрик" в разных исполнениях прозвучал в культовых фильмах "Один дома", "Крепкий орешек 2", "Семейка Аддамсов" и "Гарри Поттер и узник Азкабана".

