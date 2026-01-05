Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Самая популярная украинская песня — мелодию знает весь мир

Самая популярная украинская песня — мелодию знает весь мир

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 09:26
Украинская песня, известная на весь мир — звучит в самых популярных фильмах
Девушка играет на пианино. Фото: Freepik

Немало украинских песен стали известными, однако одна из мелодий полюбилась миру больше всего. Она звучит в легендарных фильмах, которые обожают все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какая украинская песня известна всему миру

Наиболее популярная украинская песня — "Щедрик" Николая Леонтовича. Впервые она прозвучала 29 декабря 1916 года во время рождественского концерта. Песня сразу вызвала восхищение публики и полюбилась всем. В 1936 году появилась англоязычная версия — "Carol of the Bells", которая звучит во многих культовых фильмах.

Леонтович взял за основу волынский вариант песни. Этот текст был записан фольклористами в городе Краснополь на Полесье. Сейчас этот трек считается символом Рождества, однако ранее он также был воплощением украинской борьбы за независимость.

"Щедрик" попал на европейскую сцену не случайно. Это был инструмент, с помощью которого украинцы пытались доказать свое право на независимость. Премьера песни состоялась 11 мая 1919 года в Праге. С тех пор хит получил бешеную популярность в мире. Международная пресса восхищалась величием украинской песни и культуры.

Произведение Леонтовича перевели на многие языки. Оно стало основной рождественской песней, без которой невозможно представить праздник. "Щедрик" в разных исполнениях прозвучал в культовых фильмах "Один дома", "Крепкий орешек 2", "Семейка Аддамсов" и "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы имеют терапевтический эффект. Они придадут мотивации и желание менять жизнь.

Также мы рассказывали о том, какие ленты от Netflix самые жуткие. После них страшно будет заснуть.

музыка песни Щедрик песня интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации