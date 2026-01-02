Какие фильмы заменят психотерапию — подборка лучших лент

Девушка смотрит фильм и ест попкорн. Фото: Freepik

Некоторые фильмы способны мотивировать и даже заменить сеанс у психотерапевта. Они вдохновляют на изменения и заставляют задуматься о самом главном.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

3 фильма, которые заменят сеанс у психолога

"Скрытая красота" (2016)

Маркетолог Говард Инлет теряет интерес к жизни, когда внезапно погибает его дочь. Существование становится просто невыносимым для мужчины. Он начинает посещать психологический тренинг, однако это не помогает отыскать покой. В конце концов Говард начинает писать абстрактные письма Смерти, Любви и Времени. Впоследствии он в реальности знакомится с каждым из этих адресатов. Это меняет жизнь мужчины навсегда.

"Список последних желаний" (2016)

Двое мужчин неизлечимо больны. Несмотря на это они не согласны просто лежать в больнице и убегают прямо из онкологического отделения. Эдвард и Картер стремятся успеть воплотить в реальность свои самые безумные мечты. Они составляют список, в котором освещают все желания. Впереди мужчин ждут действительно невероятные и захватывающие приключения. Такое приключение позволяет им взять максимум от жизни.

"Союз мертвых поэтов" (1989)

Этот фильм — история о группе учеников академии Веллтон. Со временем их начинают раздражать многочисленные правила учебного заведения и его незыблемые многолетние традиции. Все меняет появление нового преподавателя Джона Китинга. Он становится для ребят глотком свежего воздуха. Учитель мотивирует подопечных и учит их ценить каждый день жизни. Ученики даже решают снова открыть литературный клуб, в котором когда-то участвовал и сам Китинг.

Напомним, ранее мы писали о пяти лучших сериалах от Netflix. Они держат в напряжении до последней минуты.

Также мы рассказывали о том, что посмотреть после просмотра сериала "Очень странные дела". Эти ленты точно не разочаруют.