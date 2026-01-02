Відео
Головна Life Найкращі фільми з терапевтичним ефектом — стрічки, що мотивують

Найкращі фільми з терапевтичним ефектом — стрічки, що мотивують

Дата публікації: 2 січня 2026 22:22
Які фільми замінять психотерапію — підбірка кращих стрічок
Дівчина дивиться фільм та їсть попкорн. Фото: Freepik

Деякі фільми здатні мотивувати та навіть замінити сеанс у психотерапевта. Вони надихають на зміни та змушують задуматися про найголовніше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

3 фільми, що замінять сеанс у психолога

"Прихована краса" (2016)

Маркетолог Говард Інлет втрачає інтерес до життя, коли раптово гине його донька. Існування стає просто нестерпним для чоловіка. Він починає відвідувати психологічний тренінг, однак це не допомагає відшукати спокій. Зрештою Говард починає писати абстрактні листи Смерті, Любові і Часу. Згодом він в реальності знайомиться з кожним з цих адресатів. Це змінює життя чоловіка назавжди.

"Список останніх бажань" (2016)

Двоє чоловіків невиліковно хворі. Попри це вони не згодні просто лежати в лікарні та тікають прямо з онкологічного відділення. Едвард та Картер прагнуть встигнути втілити в реальність свої найбожевільніші мрії. Вони складають список, в якому висвітлюють всі бажання. Попереду на чоловіків чекають дійсно неймовірні та захоплюючі пригоди. Така пригода дозволяє їм взяти максимум від життя.

"Спілка мертвих поетів" (1989)

Цей фільм — історія про групу учнів академії Веллтон. З часом їх починають дратувати численні правила навчального закладу та його непорушні багаторічні традиції. Все змінює поява нового викладача Джона Кітинга. Він стає для хлопців ковтком свіжого повітря. Учитель мотивує підопічних та вчить їх цінувати кожен день життя. Учні навіть вирішують знову відкрити літературний клуб, в якому колись брав участь і сам Кітинг.

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять кращих серіалів від Netflix. Вони тримають у напрузі до останньої хвилини.

Також ми розповідали про те, що подивитися після перегляду серіалу "Дивні дива". Ці стрічки точно не розчарують.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
