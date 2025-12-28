Що жінки роблять краще за чоловіків — 5 речей

Названо 5 речей, в яких жінки вправніші за чоловіків
Здавна вважалося, що чоловіки витриваліші, сильніші та у багатьох речах вправніші за жінок. Насправді це далеко не так, і дами здатні в рази краще виконувати певні завдання.
Про це пише видання "Голос українською".
Що жінки роблять краще, ніж чоловіки
Відчувають запахи
Науково доведено, що жінки краще за чоловіків відчувають запахи. Вони можуть легко розпізнавати аромати. При цьому різниця стає ще більш суттєвою з віком. Чим старший чоловік, тим гірше він відчуває запахи.
Справляються з болем
Ще один цікавий факт — жінки стійкіші до болю, ніж чоловіки. Дослідження Dao & LeResche показало, що дами справді здатні терпіти сильніший біль, а от джентльмени часто злягають у ліжко навіть з мінімальним підвищенням температури.
Водять машину
Про жінок за кермом існує чимало жартів, але це лише стереотипи. Насправді дами керують автомобілями набагато безпечніше. Вони рідше потрапляють в аварії та ретельніше дотримуються правил дорожнього руху.
Справляються з кількома завданнями
Жінки можуть бути багатозадачними і робити все ідеально, чого не скажеш про чоловіків. Вміння робити кілька справ одночасно й при цьому не будь-як, а якісно, — головна перевага дам.
Міркують у спеку
Жінки краще за чоловіків думають у жарку погоду. Вони можуть почуватися бадьорими навіть при 30 °C, тоді як чоловіки продуктивні за температури нижче 20 °C.
