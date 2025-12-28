Відео
Головна Life Названо 5 речей, в яких жінки вправніші за чоловіків

Названо 5 речей, в яких жінки вправніші за чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:53
Що жінки роблять краще за чоловіків — 5 речей
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Здавна вважалося, що чоловіки витриваліші, сильніші та у багатьох речах вправніші за жінок. Насправді це далеко не так, і дами здатні в рази краще виконувати певні завдання.

Про це пише видання "Голос українською".

Читайте також:

Що жінки роблять краще, ніж чоловіки

Відчувають запахи

Науково доведено, що жінки краще за чоловіків відчувають запахи. Вони можуть легко розпізнавати аромати. При цьому різниця стає ще більш суттєвою з віком. Чим старший чоловік, тим гірше він відчуває запахи.

Справляються з болем

Ще один цікавий факт — жінки стійкіші до болю, ніж чоловіки. Дослідження Dao & LeResche показало, що дами справді здатні терпіти сильніший біль, а от джентльмени часто злягають у ліжко навіть з мінімальним підвищенням температури.

Водять машину

Про жінок за кермом існує чимало жартів, але це лише стереотипи. Насправді дами керують автомобілями набагато безпечніше. Вони рідше потрапляють в аварії та ретельніше дотримуються правил дорожнього руху.

Справляються з кількома завданнями

Жінки можуть бути багатозадачними і робити все ідеально, чого не скажеш про чоловіків. Вміння робити кілька справ одночасно й при цьому не будь-як, а якісно, — головна перевага дам.

Міркують у спеку

Жінки краще за чоловіків думають у жарку погоду. Вони можуть почуватися бадьорими навіть при 30 °C, тоді як чоловіки продуктивні за температури нижче 20 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка країна небезпечна для жінок. Вони позбавлені права майже на усе.

Також ми розповідали про те, що в Україні декому заборонено одружуватися. За законом визначено цілий список таких людей.

жінки дослідження цікаві факти біль чоловіки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
