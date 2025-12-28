Видео
Названы 5 вещей, в которых женщины искуснее мужчин

Названы 5 вещей, в которых женщины искуснее мужчин

Дата публикации 28 декабря 2025 18:53
Что женщины делают лучше мужчин — 5 вещей
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Издавна считалось, что мужчины выносливее, сильнее и во многих вещах искуснее женщин. На самом деле это далеко не так, и дамы способны в разы лучше выполнять определенные задачи.

Об этом пишет издание "Голос українською".

Что женщины делают лучше, чем мужчины

Чувствуют запахи

Научно доказано, что женщины лучше мужчин чувствуют запахи. Они могут легко распознавать ароматы. При этом разница становится еще более существенной с возрастом. Чем старше мужчина, тем хуже он чувствует запахи.

Справляются с болью

Еще один интересный факт — женщины более устойчивы к боли, чем мужчины. Исследование Dao & LeResche показало, что дамы действительно способны терпеть более сильную боль, а вот джентльмены часто ложатся в постель даже с минимальным повышением температуры.

Водят машину

О женщинах за рулем существует немало шуток, но это лишь стереотипы. На самом деле дамы управляют автомобилями гораздо безопаснее. Они реже попадают в аварии и тщательнее соблюдают правила дорожного движения.

Справляются с несколькими задачами

Женщины могут быть многозадачными и делать все идеально, чего не скажешь о мужчинах. Умение делать несколько дел одновременно и при этом не кое-как, а качественно, — главное преимущество дам.

Рассуждают в жару

Женщины лучше мужчин думают в жаркую погоду. Они могут чувствовать себя бодрыми даже при 30 °C, тогда как мужчины продуктивны при температуре ниже 20 °C.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
