Веселий тест на уважність — знайдіть три відмінності на малюнках за 12 секунд

Там є три відмінності. Малюнок: dumapp

Вантажівка з маніпулятором на борту їде дорогою поруч з яблуневими садами. Порівняйте дві картинки та знайдіть три відмінності за 12 секунд.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Дуже важко знайти три відмінності, коли малюнки майже однакові, а зосередитися заважають чисельні дрібні деталі. Не здавайтеся відразу, довіряйте своїм розумовим здібностям, увазі та гострому зору.

Уважно роздивіться найдрібніші елементи вантажівки, дорогу, яблука, небо, хмари тощо. Також не забудьте зазирнути під кожне дерево. Адже відмінності могли сховатися будь-де.

Користь від головоломок

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення й почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності — тут і тут.