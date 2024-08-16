Веселый тест на внимательность — найдите три отличия на рисунках за 12 секунд

Там есть три отличия. Рисунок: dumapp

Грузовик с манипулятором на борту едет по дороге рядом с яблоневыми садами. Сравните две картинки и найдите три отличия за 12 секунд.

Задание предложил канал Dumapp.

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Очень трудно найти три отличия, когда рисунки почти одинаковы, а сосредоточиться мешают многочисленные мелкие детали. Не сдавайтесь сразу, доверяйте своим умственным способностям, вниманию и острому зрению.

Внимательно осмотрите мельчайшие элементы грузовика, дорогу, яблоки, небо, облака и т.д. Также не забудьте заглянуть под каждое дерево. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Польза от головоломок

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои способности на других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти отличия — здесь и здесь.