Трендові вії аніме в TikTok — як зробити манга-вії вдома

Дівчина з новим трендом з TikTok "манґа-вії". Фото: Pinterest

Останнім часом в Інтернеті завірусився новий модний тренд під назвою "манґа-вії", який вже встиг побити всі рекорди пошукової системи Google. Мода на такі вії потрапила і до TikTok, де навіть з’явився ефект, за допомогою якого можна приміряти цей образ на собі.

Про це розповідає Glamour.

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Новий тренд користується особливою популярністю серед фанатів світу аніме, адже він має ніби ляльковий ефект. Це загострені пучки вій, які розташовані по верхній та нижній лінії ока, створюючи ніби гострий погляд.

Новий тренд "манґа-вії". Фото: Pinterest

Тому не дивно, що цей тренд вже завірусився в TikTok, адже з такими війками можна бути схожою на ляльку.

Молода дівчина з трендом "манґа-вії". Фото: Pinterest

Як створити ефект манґа-вій

Якщо ви хочете повторити цей тренд, варто бути обережними, адже накладні пучки дуже важко нанести. Візажист на ім’я Томмі Наполі радить починати з коротких або пучкових вій, повільно переходячи до окремих частин.

@kamgregory UMM i love this🤍 what do we think? ib @Sacheu @Nestana Jumalieva ♬ original sound - Who

Але перш, ніж робити такий ефект, підкрутіть свої вії і не наносьте туш, щоб пучки трималися на ваших очах. Річ у тому, що туш не дасть зрозуміти, куди потрібно накладати вії. Тушшю краще нафарбуйте вії, коли висохне клей.

Щоб наклеїти вії, занурте кожен пучок накладних вій у спеціальний клей, який продається разом із ними. Після цього наклейте пучок на свої вії, починаючи із зовнішнього кутка і повільно рухаючись до носа. Але експерт радить робити це виключно перед дзеркалом, щоб рівномірно розподілити вії.

За словами візажиста, накладні вії повинні бути наклеєні на одному рівні з коренем ваших вій, щоб це мало більш природний вигляд.

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