Трендовые ресницы аниме в TikTok — как сделать манга-ресницы дома

Новые модные ресницы аниме из TikTok — что за тренд и как его повторить
В последнее время в Интернете завирусился новый модный тренд под названием "манга-ресницы", который уже успел побить все рекорды поисковика Google. Мода на такие ресницы попала и в TikTok, где даже появился эффект, с помощью которого можно примерить этот образ на себе.
Об этом рассказывает Glamour.
Манга-ресницы — что это за новый тренд
Новый тренд пользуется особой популярностью среди фанатов мира аниме, ведь он словно имеет кукольный эффект. Это заостренные пучки ресниц, которые расположены по верхней и нижней линии глаза, создавая острый взгляд.
Поэтому неудивительно, что этот тренд уже завирусился в TikTok, ведь с такими ресничками можно быть похожей на куклу.
Как создать эффект манга-ресниц
Если вы хотите повторить этот тренд, следует быть осторожными, ведь накладные пучки очень тяжело нанести. Визажист по имени Томми Наполи советует начинать с коротких или пучковых ресниц, медленно переходя к отдельным частям.
@kamgregory
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Но прежде, чем создавать такой эффект, подкрутите свои ресницы и не наносите тушь, чтобы пучки держались на ваших глазах. Дело в том, что тушь не позволит понять, куда нужно накладывать ресницы. Тушью лучше накрасьте ресницы, когда высохнет клей.
Чтобы наклеить ресницы, окуните каждый пучок накладных ресниц в специальный клей, который продается вместе с ними. После этого наклейте пучок на свои ресницы, начиная с наружного угла и медленно двигаясь к носу. Но эксперт советует делать это исключительно перед зеркалом, чтобы равномерно распределить ресницы.
По словам визажиста, накладные ресницы должны быть наклеены на одном уровне с корнем ваших ресниц, чтобы это выглядело более естественно.
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