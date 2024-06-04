Трендовые ресницы аниме в TikTok — как сделать манга-ресницы дома

Девушка с новым трендом из TikTok "манга-ресницы". Фото: Pinterest

В последнее время в Интернете завирусился новый модный тренд под названием "манга-ресницы", который уже успел побить все рекорды поисковика Google. Мода на такие ресницы попала и в TikTok, где даже появился эффект, с помощью которого можно примерить этот образ на себе.

Об этом рассказывает Glamour.

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Новый тренд пользуется особой популярностью среди фанатов мира аниме, ведь он словно имеет кукольный эффект. Это заостренные пучки ресниц, которые расположены по верхней и нижней линии глаза, создавая острый взгляд.

Новый тренд "манга-ресницы". Фото: Pinterest

Поэтому неудивительно, что этот тренд уже завирусился в TikTok, ведь с такими ресничками можно быть похожей на куклу.

Молодая девушка с трендом "манга-ресницы". Фото: Pinterest

Как создать эффект манга-ресниц

Если вы хотите повторить этот тренд, следует быть осторожными, ведь накладные пучки очень тяжело нанести. Визажист по имени Томми Наполи советует начинать с коротких или пучковых ресниц, медленно переходя к отдельным частям.

@kamgregory UMM и love this🤍 what do we think? ib @Sacheu @Nestana Jumalieva ♬ original sound - Who

Но прежде, чем создавать такой эффект, подкрутите свои ресницы и не наносите тушь, чтобы пучки держались на ваших глазах. Дело в том, что тушь не позволит понять, куда нужно накладывать ресницы. Тушью лучше накрасьте ресницы, когда высохнет клей.

Чтобы наклеить ресницы, окуните каждый пучок накладных ресниц в специальный клей, который продается вместе с ними. После этого наклейте пучок на свои ресницы, начиная с наружного угла и медленно двигаясь к носу. Но эксперт советует делать это исключительно перед зеркалом, чтобы равномерно распределить ресницы.

По словам визажиста, накладные ресницы должны быть наклеены на одном уровне с корнем ваших ресниц, чтобы это выглядело более естественно.

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