Суп із пташиних гнізд, який готують в Китаї. Колаж: Новини.LIVE

У ресторанах Китаю за одну тарілку цього супу можна заплатити як за розкішну вечерю. На вигляд страва досить скромна. І має вигляд звичайного прозорого бульйону. Однак його головний інгредієнт наважиться з'їсти не кожна людина. Адже створюють цей "продукт" маленькі птахи.

Новини.LIVE розповідає, як готують один із найдорожчих супів світу, чому за незвичайний делікатес готові платити сотні доларів та який він має смак.

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Як готують суп із пташиної слини у Китаї

Суп має назву Yàn wō tāng, що буквально перекладається як "суп із ластівчиних гнізд" (Bird's Nest Soup англ.).

Для цього делікатесу Китайці використовують гнізда саланганів — невеликих птахів, схожих на ластівок, які мешкають переважно в Південно-Східній Азії. Салангани будують свої гнізда не з гілочок та листочків, а з власної слини. Вона дуже густа й швидко твердне на повітрі. Нитка за ниткою вони прикріплюють її до стін печер або спеціальних споруд, поступово створюючи невеликі чашоподібні гнізда.

За даними дослідників, таке будівництво зазвичай триває 40–45 днів у сезон дощів. Готове гніздо важить лише 10–15 г. Саме затверділа пташина слина, багата на білкові сполуки, згодом перетворюється на інгредієнт дорогого супу.

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Як суп із пташиної слини став імператорською стравою

Точна історія появи делікатесу досі викликає суперечки. Проте китайські історичні джерела свідчать, що торгівля їстівними гніздами існувала щонайменше за часів династії Мін у XIV–XVII століттях. Їх привозили морськими торговельними шляхами з територій сучасних В'єтнаму, Малайзії та інших країн регіону.

За династії Цін страва набула особливої популярності серед імператорського двору та аристократії. Гнізда вважали не лише вишуканою їжею, а й засобом для підтримання здоров'я. Поступово суп став символом багатства й високого становища. Цікаво, що й сьогодні їстівні пташині гнізда в Китаї дарують як дорогий престижний подарунок.

Скільки коштує суп із пташиних гнізд у 2026 році

Ціна залежить від походження, чистоти та якості гнізд. Наприклад, американський спеціалізований магазин Ten Lei Yen пропонує 250 г очищених гнізд за 475–750 доларів. У перерахунку це 1900–3000 доларів за кг.

А скільки доведеться заплатити за готовий суп? У ресторані Mott 32 у Лас-Вегасі порція супу з пташиних гнізд, курячого бульйону та юньнанської шинки коштує 88 доларів.

У гонконзькому ресторані Lung King Heen готелю Four Seasons за суп із добірних гнізд просять 760 гонконзьких доларів без сервісного збору (приблизно 98 доларів США).

Чому пташині гнізда коштують тисячі доларів

Колись заради цього делікатесу збирачам доводилося ризикувати життям. Салангани облаштовують гнізда високо на стінах печер, тому люди підіймалися до них бамбуковими драбинами та ненадійними конструкціями.

Сьогодні в Китаї, Індонезії, Малайзії та інших країнах існують спеціальні будівлі, де птахи можуть гніздитися. Проте навіть це не робить виробництво простим.

Гнізда потрібно збирати після того, як пташенята залишать їх. Інакше можна зашкодити розмноженню птахів. Далі починається кропітка робота: сировину розмочують, очищають від пір'я та забруднень, перевіряють і висушують. Кожен етап потребує часу, а пошкоджене гніздо може втратити частину вартості. Тому навіть кілька грамів очищеної сировини коштують недешево.

Який смак має найдорожчий китайський суп

Тут на гостей чекає ще один сюрприз. Попри високу вартість, самі гнізда майже не мають виразного смаку.

Після тривалого приготування вони стають м'якими, напівпрозорими та нагадують ніжне желе або дуже тонку скляну локшину.

Смак страви переважно залежить від інших інгредієнтів. У солоних варіантах використовують курячий бульйон, м'ясо чи морепродукти. А для солодкого супу додають кристалічний цукор, фрукти або молоко.

Тобто люди платять величезні гроші не за яскравий смак, а насамперед за незвичайну текстуру, рідкісний інгредієнт і багатовікову традицію.

Чи справді суп із пташиних гнізд корисний

У традиційній китайській медицині делікатесу приписують здатність омолоджувати шкіру, зміцнювати імунітет та підтримувати здоров'я дихальної системи.

Однак науковці радять не перебільшувати його властивостей.

У дослідженні, опублікованому в липні 2026 року в Journal of Ethnic Foods, зазначається, що гнізда містять білки, вуглеводи та сіалову кислоту. Деякі експерименти демонструють потенційно корисні ефекти, проте переконливих клінічних доказів для більшості заяв поки недостатньо.

Ба більше, неякісно оброблені гнізда можуть містити небезпечні домішки, а в окремих людей продукт здатний спричинити алергічну реакцію.

Тож один із найдорожчих супів світу залишається передусім гастрономічною дивиною та частиною китайської культурної спадщини, а не доведеним засобом омолодження.

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