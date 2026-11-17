Суп из птичьих гнезд, который готовят в Китае. Коллаж: Новости.LIVE

В ресторанах Китая за одну тарелку этого супа можно заплатить столько же, сколько за роскошный ужин. На вид блюдо довольно скромное. И выглядит как обычный прозрачный бульон. Однако его главный ингредиент осмелится съесть не каждый. Ведь создают этот «продукт» маленькие птицы.

Новости.LIVE рассказывает, как готовят один из самых дорогих супов в мире, почему за необычный деликатес готовы платить сотни долларов и каков его вкус.

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Как готовят суп из птичьей слюны в Китае

Суп называется Yàn wō tāng, что буквально переводится как «суп из ласточкиных гнезд» (Bird's Nest Soup англ.).

Для этого деликатеса китайцы используют гнезда саланганов — небольших птиц, похожих на ласточек, обитающих преимущественно в Юго-Восточной Азии. Саланганы строят свои гнезда не из веточек и листочков, а из собственной слюны. Она очень густая и быстро затвердевает на воздухе. Нить за нитью они прикрепляют её к стенам пещер или специальных сооружений, постепенно создавая небольшие чашеобразные гнезда.

По данным исследователей, такое строительство обычно длится 40–45 дней в сезон дождей. Готовое гнездо весит всего 10–15 г. Именно затвердевшая птичья слюна, богатая белковыми соединениями, впоследствии превращается в ингредиент дорогого супа.

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Почему птичьи гнезда стоят тысячи долларов

Когда-то ради этого деликатеса сборщикам приходилось рисковать жизнью. Саланганы устраивают гнезда высоко на стенах пещер, поэтому люди поднимались к ним по бамбуковым лестницам и ненадежным конструкциям.

Сегодня в Индонезии, Малайзии и других странах существуют специальные сооружения, где птицы могут гнездиться. Однако даже это не упрощает процесс добычи.

Гнезда нужно собирать после того, как птенцы покинут их. Иначе можно навредить размножению птиц. Далее начинается кропотливая работа: сырьё размачивают, очищают от перьев и загрязнений, проверяют и сушат.

Каждый этап требует времени, а повреждённое гнездо может потерять часть своей стоимости. Поэтому даже несколько граммов очищенного сырья стоят недешёво.

Как суп из птичьей слюны стал императорским блюдом

Точная история появления этого деликатеса до сих пор вызывает споры. Однако китайские исторические источники свидетельствуют, что торговля съедобными гнездами существовала по крайней мере во времена династии Мин в XIV–XVII веках.

Их привозили по морским торговым путям с территорий современных Вьетнама, Малайзии и других стран региона.

При династии Цин это блюдо приобрело особую популярность среди императорского двора и аристократии. Гнезда считались не только изысканной пищей, но и средством для поддержания здоровья.

Постепенно суп стал символом богатства и высокого положения. Интересно, что и сегодня съедобные птичьи гнезда в Китае дарят в качестве дорогого престижного подарка.

Сколько стоит суп из птичьих гнезд в 2026 году

Цена зависит от происхождения, чистоты и качества гнезд.

Например, американский специализированный магазин Ten Lei Yen предлагает 250 граммов очищенных гнезд по цене 475–750 долларов. В пересчете это 1900–3000 долларов за килограмм.

А сколько придется заплатить за готовый суп?

В ресторане Mott 32 в Лас-Вегасе порция супа из птичьих гнезд, куриного бульона и юньнаньской ветчины стоит 88 долларов.

В гонконгском ресторане Lung King Heen отеля Four Seasons за суп из отборных гнезд просят 760 гонконгских долларов без сервисного сбора.

Какой вкус у самого дорогого китайского супа

Здесь гостей ждет еще один сюрприз. Несмотря на высокую стоимость, сами гнезда почти не имеют выраженного вкуса.

После длительного приготовления они становятся мягкими, полупрозрачными и напоминают нежное желе или очень тонкую стеклянную лапшу.

Вкус блюда в основном зависит от других ингредиентов. В соленых вариантах используют куриный бульон, мясо или морепродукты. А для сладкого супа добавляют кристаллический сахар, фрукты или молоко.

То есть люди платят огромные деньги не за яркий вкус, а прежде всего за необычную текстуру, редкий ингредиент и многовековую традицию.

Действительно ли суп из птичьих гнезд полезен

В традиционной китайской медицине этому деликатесу приписывают способность омолаживать кожу, укреплять иммунитет и поддерживать здоровье дыхательной системы.

Однако учёные советуют не преувеличивать его свойства.

В исследовании, опубликованном в июле 2026 года в Journal of Ethnic Foods, отмечается, что гнезда содержат белки, углеводы и сиаловую кислоту. Некоторые эксперименты демонстрируют потенциально полезные эффекты, однако убедительных клинических доказательств для большинства утверждений пока недостаточно.

Более того, некачественно обработанные гнезда могут содержать опасные примеси, а у отдельных людей этот продукт способен вызвать аллергическую реакцию.

Поэтому один из самых дорогих супов мира остается прежде всего гастрономической диковинкой и частью китайского культурного наследия, а не доказанным средством омоложения.

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