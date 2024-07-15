Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Оптична ілюзія — знайдіть маленького кота на великому фото за 5 секунд arrow

Оптична ілюзія — знайдіть маленького кота на великому фото за 5 секунд

15 липня 2024 05:45
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть кота на фото за 5 секунд — складна головоломка для уважних
Де сховався кіт? Малюнок: MarmoKant / reddit
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Білий мікроавтобус, який знав й кращі часи, поруч зі старим приватним будинком — ідеальне місце для кота. Потрібно зосередитися, адже тваринка навіть не ховається.

Завдання запропонував Brightside.

Читайте також:

Оптична ілюзія "Сільський кіт"

 

null

Коти однаково гарно зливаються хоч з інтер'єром міської квартири, хоч з заміськими пейзажами. У вас є п'ять секунд довести, що більшість, яка не бачить кота, сильно помиляється.

Вмикайте секундомір на смартфоні. Поїхали!

Наука про оптичні ілюзії

  • Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
  • Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
  • Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
  • Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
  • Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Час вийшов. Вже знайшли кота? Порівняйте ваше рішення з правильним.

Правильна відповідь

 

Оптична ілюзія — знайдіть маленького кота на великому фото за 5 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.

оптична ілюзія тест головоломка тест на уважність загадки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня