Знайдіть кота на фото за 5 секунд — складна головоломка для уважних

Де сховався кіт? Малюнок: MarmoKant / reddit

Білий мікроавтобус, який знав й кращі часи, поруч зі старим приватним будинком — ідеальне місце для кота. Потрібно зосередитися, адже тваринка навіть не ховається.

Завдання запропонував Brightside.

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Коти однаково гарно зливаються хоч з інтер'єром міської квартири, хоч з заміськими пейзажами. У вас є п'ять секунд довести, що більшість, яка не бачить кота, сильно помиляється.

Вмикайте секундомір на смартфоні. Поїхали!

Наука про оптичні ілюзії

Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.

Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.

Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.

Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.

Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Час вийшов. Вже знайшли кота? Порівняйте ваше рішення з правильним.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.