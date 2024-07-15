Знайдіть кота на фото за 5 секунд — складна головоломка для уважних

Оптична ілюзія — знайдіть маленького кота на великому фото за 5 секунд
15 липня 2024 05:45
Де сховався кіт? Малюнок: MarmoKant / reddit
Білий мікроавтобус, який знав й кращі часи, поруч зі старим приватним будинком — ідеальне місце для кота. Потрібно зосередитися, адже тваринка навіть не ховається.
Завдання запропонував Brightside.
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Коти однаково гарно зливаються хоч з інтер'єром міської квартири, хоч з заміськими пейзажами. У вас є п'ять секунд довести, що більшість, яка не бачить кота, сильно помиляється.
Вмикайте секундомір на смартфоні. Поїхали!
Наука про оптичні ілюзії
- Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
- Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
- Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
- Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
- Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.
Час вийшов. Вже знайшли кота? Порівняйте ваше рішення з правильним.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.
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