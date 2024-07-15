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Оптическая иллюзия — найдите маленького кота на большом фото за 5 секунд

15 июля 2024 05:45
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Найдите кота на фото за 5 секунд — сложная головоломка для внимательных
Где спрятался кот? Рисунок: MarmoKant/reddit
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Белый микроавтобус, знавший и лучшие времена, рядом со старым частным домом — идеальное место для кота. Нужно сосредоточиться, ведь животное даже не прячется.

Задачу предложил Brightside.

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Кошки одинаково хорошо сливаются хоть с интерьером городской квартиры, хоть с загородными пейзажами. У вас есть пять секунд доказать, что большинство, которое не видит кота, сильно ошибается.

Включайте секундомер на смартфоне. Поехали!

Наука об оптических иллюзиях

  • Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.
  • Мозгу трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.
  • Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.
  • Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.
  • Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Время вышло. Уже нашли кота? Сравните ваше решение с правильным.

Правильный ответ

 

Оптическая иллюзия - найдите маленького кота на большом фото за 5 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.

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