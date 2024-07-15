Найдите кота на фото за 5 секунд — сложная головоломка для внимательных

Где спрятался кот? Рисунок: MarmoKant/reddit

Белый микроавтобус, знавший и лучшие времена, рядом со старым частным домом — идеальное место для кота. Нужно сосредоточиться, ведь животное даже не прячется.

Задачу предложил Brightside.

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Кошки одинаково хорошо сливаются хоть с интерьером городской квартиры, хоть с загородными пейзажами. У вас есть пять секунд доказать, что большинство, которое не видит кота, сильно ошибается.

Включайте секундомер на смартфоне. Поехали!

Наука об оптических иллюзиях

Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.

Мозгу трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.

Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.

Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.

Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Время вышло. Уже нашли кота? Сравните ваше решение с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.