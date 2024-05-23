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Остання весняна повня подарує велике щастя трьом знакам Зодіаку — що чекає на них

23 травня 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на Квіткову повню 2024 — яким знакам Зодіаку невимовно пощастить
Квіткова повня у травні подарує щастя. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже у цей четвер, 23 травня, ми зустрічатимемо останню весняну повню, яка пройде у Стрільці. За прогнозами астрологів, травневий повний Місяць, який називають Квітковим, ощасливить представників трьох знаків Зодіаку, перетворивши їхні мрії на реальність. 

Яким знакам Зодіаку слід готуватися до хороших новин, успіху та невимовного щастя, розповідає Новини.LIVE із посиланням на Spiritualify.

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Овен

На Квіткову повню Овнам випаде рідкісний шанс реалізувати амбіційні плани. Обов'язково скористайтеся ним, відкинувши всі сумніви та хвилювання. Адже успіх любить сміливих. Проєкт, над яким ви давно працювали вдасться. Ви здатні на неймовірні речі й останній повний Місяць весни це доведе. 

 

Цим трьом знакам Зодіаку Квіткова повня 23 травня подарує безмежне щастя — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Лев

Представники цього знаку зодіаку зможуть у період травневої повні отримати свободу від усіх забобонів і страхів. Леви усвідомлять свою значущість і вчитимуться слухати свій внутрішній голос. Готуйтеся до справжніх див та магії після 23 травня. Ви зрозумієте, що всі мрії легко перетворити на реальність, якщо дійсно цього захотіти.

 

Цим трьом знакам Зодіаку Квіткова повня 23 травня подарує безмежне щастя — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Водолій

Квітковий повний Місяць проллє світло на багато аспектів, на які Водолії раніше не звертали уваги. Саме ця повня підштовхне вас зняти нарешті рожеві окуляри та сміливо попрощатися з тими, хто заважає досягати висот. Якщо ви позбавитесь токсичного оточення, у двері постукає величезне щастя. Усі ваші мрії можуть почати втілюватись у життя.

 

Цим трьом знакам Зодіаку Квіткова повня 23 травня подарує безмежне щастя — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, як пережити Квіткову повню у травні 2024 року та що у жодному разі не можна робити. 

Нагадаємо, ми розповідали, які три знаки Зодіаку будуть найщасливіші цього літа 2024. 

Також попереджаємо, що з 2 травня по 12 жовтня 2024 року буде тривати ретроградний Плутон — до чого готуватися та як пережити складний період.

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