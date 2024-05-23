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Последнее весеннее полнолуние подарит счастье трем знакам Зодиака — что ждет их

23 мая 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на Цветочное полнолуние 2024 — каким знакам Зодиака невероятно повезет
Цветочное полнолуние в мае подарит счастье. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже в этот четверг, 23 мая, мы будем встречать последнее весеннее полнолуние, которое пройдет в Стрельце. По прогнозам астрологов, майская полная Луна, которую называют Цветочной, осчастливит представителей трех знаков Зодиака, превратив их мечты в реальность.

Каким знакам Зодиака следует готовиться к хорошим новостям, успеху и невыразимому счастью, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Spiritualify.

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Овен

На Цветочное полнолуние Овнам представится редкий шанс реализовать амбициозные планы. Обязательно воспользуйтесь им, отвергнув все сомнения и волнения. Ведь успех любит смелых. Проект, над которым вы давно работали удастся. Вы способны на невероятные вещи и последняя полная Луна весны это докажет.

 

Этим трем знакам Зодиака Цветочное полнолуние 23 мая подарит безграничное счастье — Овен
Знак зодиака Овен. Фото: freepik.com

Лев

Представители этого знака зодиака смогут в период майского полнолуния получить свободу от всех предрассудков и страхов. Львы осознают свою значимость и будут учиться слушать свой внутренний голос. Готовьтесь к настоящим чудесам и магии после 23 мая. Вы поймете, что все мечты легко превратить в реальность, если действительно этого хотеть.

 

Этим трем знакам Зодиака Цветочное полнолуние 23 мая подарит безграничное счастье — Лев.
Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Водолей

Цветочная полная Луна прольет свет на многие аспекты, на которые Водолеи раньше не обращали внимания. Именно это полнолуние подтолкнет вас снять наконец розовые очки и смело проститься с теми, кто мешает достигать высот. Если вы избавитесь от токсического окружения, в дверь постучится огромное счастье. Все ваши мечты могут начать воплощаться в жизнь.

 

Этим трем знакам Зодиака Цветочное полнолуние 23 мая подарит безграничное счастье — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, как пережить Цветочное полнолуние в мае 2024 года и что ни в коем случае нельзя делать.

Напомним, мы рассказывали, какие три знака Зодиака будут самые счастливые этим летом 2024 года.

Также предупреждаем, что со 2 мая по 12 октября 2024 продлится ретроградный Плутон — к чему готовиться и как пережить сложный период.

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