Молодик 8 травня 2024 — що не можна робити та як провести ритуал очищення

Дівчина сидить на молодому Місяці. Фото: pixabay.com

Вже у середу, 8 травня, на небі зійде новий Місяць. Це час, коли можна "перезавантажити" своє життя та почати все з чистого аркуша. Дотримуючись простих порад астрологів, можна нарешті схопити удачу за хвіст та привернути щастя.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити під час молодика 8 травня, як правильно провести цей період та які ритуали провести, щоб очистити простір та змінити життя на краще.

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Останній весняний молодик настане 8 травня о 06:22 за київським часом. Молодий Місяць пройде під заступництвом земного знака Тельця.

Як зазначають астрологи, вплив молодика триває близько двох днів до і після, тобто з 6 по 10 травня.

Що категорично не можна робити у молодик

З погляду астрології, будь-який молодик — складний період, коли людина може відчувати дефіцит енергії, спустошення, занепад сил. Багато хто може відчувати напруженість та емоційну нестабільність. Тому з 6 по 10 травня необхідно дотримуватися певних заборони, щоб убезпечити себе від неприємностей.

Так, під час молодика 8 травня не можна:

починати нові проєкти;

змінювати роботу;

планувати важливі зустрічі;

поспішати з важливими рішеннями;

зациклюватися на минулих помилках;

мати негативні думки, особливо про своє майбутнє;

вступати у конфлікти;

грати в азартні ігри;

порівнювати себе з іншими та применшувати свої досягнення;

ізолювати себе від інших, уникати людей;

здійснювати серйозні покупки.

Дотримання цих простих принципів допоможе вам уникнути пасток, які можуть очікувати на вас під час молодика.

Молодий Місяць на небі. Фото: google.com

Що варто робити у молодик 8 травня

Життя з чистого аркуша

Уявіть собі, що саме цей молодий Місяць — новий старт для вас. Найкраще із самого ранку поставити собі нові цілі, окреслити план дій на найближчий місяць. Можна записати свої бажання або цілі на найближчі тижні. Почніть з маленького, щоб в результаті прийти до великих змін на краще.

Інтуїція підкаже

Під час молодика наші відчуття загострюються, тож це час, коли можна довіряти своїй інтуїції. Прислухайтеся до себе та своїх думок.

Відпустіть багаж минулого

У всіх нас є минуле, воно може бути підтримкою, щоб рухатися уперед, а може, навпаки, затягувати нас у безодню. Тому варто прийняти вольове рішення відпустити минуле й почати думати про майбутнє, будуючи нові плани у теперішньому.

Подумайте про все, що вас обтяжує — старі образи, негативні стереотипи мислення, невпевненість у собі, — і зробіть свідоме зусилля, щоб звільнитися від них. Це може бути так само просто, як записати їх, а потім порвати папір.

Виділіть час для себе

Молодик — це нагадування про те, що потрібно сповільнитися і розставити пріоритети. Один з них — турбота про себе. Побалуйте себе якісним відпочинком, щоб допомогти організму відновити енергію.

Людина простягає руки до Місяця. Фото: freepik.com

Які ритуали провести під час нового Місяця 8 травня

Ритуал очищення простору

Для його проведення спочатку треба у прямому сенсі очистити простір, тобто поприбирати. Далі можна переходити безпосередньо до церемонії. Важливо, щоб під час ритуалу у приміщенні не було протягів.

Оберіть смолу:

ладан — має сильний, приємний, солодкий бальзамічний запах;

бензоїн — солодкуваті ванільно-вершкові відтінки, а також пряні, бальзамічні;

амбра — специфічний солодкуватий земляний запах з легкими відтінками мускусу, пудри та моря;

стіракс — має приємний і солодкий аромат, чимось схожий на запах ванілі.

Це може бути й будь-яка інша смола на ваш вибір. Або ж можна придбати спеціальну ритуальну ароматичну паличку у спеціалізованому магазині.

Далі покладіть смолу в спеціальну або звичайну посудину, що не горить. Запаліть та дайте їй трохи згоріти, доки не утвориться дим.

Пройдіться кожним куточком вашого простору з димом від смоли. Уявляйте, як вся негативна енергія розсіюється під впливом диму. Візуалізуйте, як ваш простір наповнюється світлом і позитивною енергією.

Ритуал з очищення простору. Фото: google.com

Ритуал нового початку

Для цього ритуалу знадобляться свічки, які вам подобаються. Їх треба запалити, розмістивши перед собою. Можна використати три свічки різного кольору, наділивши кожну різними властивостями, до прикладу червона — кохання, зелена — гроші, біла — нові плани тощо.

Сядьте зручно, заплющте очі та уявіть, як ваші найзаповітніші мрії та бажання здійснилися. Почуйте, як ви доторкнулися до своїх цілей і почали новий етап життя.

Далі слід записати на папері свої наміри, бажання або цілі. Після цього підпалити цей папір у вогні свічки як символ здійснення ваших бажань.

Дівчина тримає свічку. Фото: depositphotos.com

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