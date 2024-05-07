Новолуние 8 мая 2024 — что нельзя делать и как провести ритуал очищения

Девушка сидит на молодой Луне. Фото: pixabay.com

Уже в среду, 8 мая, на небе взойдет новая Луна. Это время, когда можно перезагрузить свою жизнь и начать все с чистого листа. Следуя простым советам астрологов, можно наконец-то схватить удачу за хвост и привлечь счастье.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать во время новолуния 8 мая, как правильно провести этот период и какие ритуалы провести, чтобы очистить пространство и изменить жизнь к лучшему.

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Последнее весеннее новолуние наступит 8 мая в 06:22 по киевскому времени. Молодая Луна пройдет под покровительством земного знака Тельца.

Как отмечают астрологи, влияние новолуния длится около двух дней до и после, то есть с 6 по 10 мая.

Что категорически нельзя делать в новолуние

С точки зрения астрологии любое новолуние — сложный период, когда человек может испытывать дефицит энергии, опустошения, упадок сил. Многие могут ощущать напряженность и эмоциональную нестабильность. Поэтому с 6 по 10 мая необходимо соблюдать определенные запреты, чтобы обезопасить себя от неприятностей.

Так, во время новолуния 8 мая нельзя:

начинать новые проекты;

менять работу;

планировать важные встречи;

торопиться с важными решениями;

зацикливаться на прошлых ошибках;

иметь отрицательные мысли, особенно о своем будущем;

вступать в конфликты;

играть в азартные игры;

сравнивать себя с другими и преуменьшать свои достижения;

изолировать себя от других, избегать людей;

совершать серьезные покупки.

Соблюдение этих простых принципов поможет вам избежать ловушек, которые могут ожидать вас во время новолуния.

Молодая Луна на небе. Фото: google.com

Что следует делать в новолуние 8 мая

Жизнь с чистого листа

Представьте себе, что именно эта молодая Луна — новый старт для вас. Лучше с самого утра поставить себе новые цели, очертить план действий на ближайший месяц. Можно записать свои желания или цели на ближайшие недели. Начните с маленького, чтобы в результате прийти к большим изменениям к лучшему.

Интуиция подскажет

Во время новолуния наши ощущения обостряются, поэтому это время, когда можно доверять своей интуиции. Прислушивайтесь к себе и своим мыслям.

Отпустите багаж прошлого

У всех нас есть прошлое, оно может быть поддержкой, чтобы двигаться вперед, а может наоборот затягивать нас в бездну. Поэтому следует принять волевое решение отпустить прошлое и начать думать о будущем, строя новые планы в настоящем.

Подумайте обо всем, что вас тяготит — старые обиды, негативные стереотипы мышления, неуверенность в себе — и сделайте сознательное усилие, чтобы освободиться от них. Это может быть так же просто, как записать их, а затем порвать бумагу.

Выделите время для себя

Новолуние — это напоминание, что нужно замедлиться и расставить приоритеты. Один из них — забота о себе. Побалуйте себя качественным отдыхом, чтобы помочь организму восстановить энергию.

Человек протягивает руки к Луне. Фото: freepik.com

Какие ритуалы провести во время новой Луны 8 мая

Ритуал очистки пространства

Для его проведения сначала нужно в прямом смысле очистить пространство, то есть убрать. Далее можно переходить непосредственно к церемонии. Важно, чтобы во время ритуала в помещении не было сквозняков.

Выберите смолу:

ладан — имеет сильный, приятный, сладкий бальзамический запах;

бензоин — сладковатые ванильно-сливочные оттенки, а также пряные, бальзамические;

амбра — специфический сладковатый земляной запах с легкими оттенками мускуса, пудры и моря;

стиракс — обладает приятным и сладким ароматом, чем-то похож на запах ванили.

Это может быть и любая другая смола по вашему выбору. Или можно приобрести специальную ритуальную ароматическую палочку в специализированном магазине.

Далее положите смолу в специальный или обычный негорящий сосуд. Зажгите и дайте ей немного сгореть, пока не образуется дым.

Пройдитесь каждым уголком вашего пространства с дымом от смолы. Представляйте, как вся отрицательная энергия рассеивается под воздействием дыма. Визуализируйте как ваше пространство наполняется светом и положительной энергией.

Ритуал по очистке пространства. Фото: google.com

Ритуал нового начала

Для этого ритуала понадобятся свечи, которые вам нравятся. Их нужно зажечь, разместив перед собой. Можно использовать три свечи разного цвета, наделив каждую разными свойствами, к примеру, красная — любовь, зеленая — деньги, белая — новые планы и т. п.

Сядьте удобно, закройте глаза и представьте, как ваши самые заветные мечты и желания исполнились. Услышьте, как вы прикоснулись к своим целям и начали новый этап жизни.

Далее следует записать на бумаге свои намерения, желания или цели. После этого поджечь эту бумагу в огне свечи как символ исполнения ваших желаний.

Девушка держит свечу. Фото: depositphotos.com

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