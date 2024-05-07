Новолуние 8 мая 2024 — что нельзя делать и как провести ритуал очищения

Последнее весеннее Новолуние взойдет 8 мая — что категорически запрещено делать
Уже в среду, 8 мая, на небе взойдет новая Луна. Это время, когда можно перезагрузить свою жизнь и начать все с чистого листа. Следуя простым советам астрологов, можно наконец-то схватить удачу за хвост и привлечь счастье.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать во время новолуния 8 мая, как правильно провести этот период и какие ритуалы провести, чтобы очистить пространство и изменить жизнь к лучшему.
Когда будет новолуние в мае 2024 — точное время
Последнее весеннее новолуние наступит 8 мая в 06:22 по киевскому времени. Молодая Луна пройдет под покровительством земного знака Тельца.
Как отмечают астрологи, влияние новолуния длится около двух дней до и после, то есть с 6 по 10 мая.
Что категорически нельзя делать в новолуние
С точки зрения астрологии любое новолуние — сложный период, когда человек может испытывать дефицит энергии, опустошения, упадок сил. Многие могут ощущать напряженность и эмоциональную нестабильность. Поэтому с 6 по 10 мая необходимо соблюдать определенные запреты, чтобы обезопасить себя от неприятностей.
Так, во время новолуния 8 мая нельзя:
- начинать новые проекты;
- менять работу;
- планировать важные встречи;
- торопиться с важными решениями;
- зацикливаться на прошлых ошибках;
- иметь отрицательные мысли, особенно о своем будущем;
- вступать в конфликты;
- играть в азартные игры;
- сравнивать себя с другими и преуменьшать свои достижения;
- изолировать себя от других, избегать людей;
- совершать серьезные покупки.
Соблюдение этих простых принципов поможет вам избежать ловушек, которые могут ожидать вас во время новолуния.
Что следует делать в новолуние 8 мая
Жизнь с чистого листа
Представьте себе, что именно эта молодая Луна — новый старт для вас. Лучше с самого утра поставить себе новые цели, очертить план действий на ближайший месяц. Можно записать свои желания или цели на ближайшие недели. Начните с маленького, чтобы в результате прийти к большим изменениям к лучшему.
Интуиция подскажет
Во время новолуния наши ощущения обостряются, поэтому это время, когда можно доверять своей интуиции. Прислушивайтесь к себе и своим мыслям.
Отпустите багаж прошлого
У всех нас есть прошлое, оно может быть поддержкой, чтобы двигаться вперед, а может наоборот затягивать нас в бездну. Поэтому следует принять волевое решение отпустить прошлое и начать думать о будущем, строя новые планы в настоящем.
Подумайте обо всем, что вас тяготит — старые обиды, негативные стереотипы мышления, неуверенность в себе — и сделайте сознательное усилие, чтобы освободиться от них. Это может быть так же просто, как записать их, а затем порвать бумагу.
Выделите время для себя
Новолуние — это напоминание, что нужно замедлиться и расставить приоритеты. Один из них — забота о себе. Побалуйте себя качественным отдыхом, чтобы помочь организму восстановить энергию.
Какие ритуалы провести во время новой Луны 8 мая
Ритуал очистки пространства
Для его проведения сначала нужно в прямом смысле очистить пространство, то есть убрать. Далее можно переходить непосредственно к церемонии. Важно, чтобы во время ритуала в помещении не было сквозняков.
Выберите смолу:
- ладан — имеет сильный, приятный, сладкий бальзамический запах;
- бензоин — сладковатые ванильно-сливочные оттенки, а также пряные, бальзамические;
- амбра — специфический сладковатый земляной запах с легкими оттенками мускуса, пудры и моря;
- стиракс — обладает приятным и сладким ароматом, чем-то похож на запах ванили.
Это может быть и любая другая смола по вашему выбору. Или можно приобрести специальную ритуальную ароматическую палочку в специализированном магазине.
Далее положите смолу в специальный или обычный негорящий сосуд. Зажгите и дайте ей немного сгореть, пока не образуется дым.
Пройдитесь каждым уголком вашего пространства с дымом от смолы. Представляйте, как вся отрицательная энергия рассеивается под воздействием дыма. Визуализируйте как ваше пространство наполняется светом и положительной энергией.
Ритуал нового начала
Для этого ритуала понадобятся свечи, которые вам нравятся. Их нужно зажечь, разместив перед собой. Можно использовать три свечи разного цвета, наделив каждую разными свойствами, к примеру, красная — любовь, зеленая — деньги, белая — новые планы и т. п.
Сядьте удобно, закройте глаза и представьте, как ваши самые заветные мечты и желания исполнились. Услышьте, как вы прикоснулись к своим целям и начали новый этап жизни.
Далее следует записать на бумаге свои намерения, желания или цели. После этого поджечь эту бумагу в огне свечи как символ исполнения ваших желаний.
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