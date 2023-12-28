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Перевірте свій рівень IQ за 7 секунд — хто з них чоловік дівчини

28 грудня 2023 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка на рівень IQ — знайдіть чоловіка жінки за 7 секунд
Головоломка на перевірку рівня IQ. Фото: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо у вас є бажання перевірити свій рівень IQ, ви можете зробити це за допомогою цікавої головоломки. Спробуйте швидко визначити, хто з цих чоловіків закоханий у дівчину посередині, але важливо зробити це не більше, ніж за десять секунд.

Головоломку оприлюднили на сайті JagranJosh.

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Головоломка на рівень IQ — де чоловік дівчини

Варто зазначити, що цю головоломку можуть вирішити лише ті люди, які є дуже спостережливими, мають гарний зір і розвинений мозок. Якщо ви не вперше вирішуєте такі головоломки, то вам вдасться легко і швидко впоратися з цією.

Тож, перед вами представлена картинка, на якій зображено трьох молодих людей. Двоє з цих людей одружені, тому вам варто визначити, хто кому є парою. Якщо вам вдасться впоратися з цією задачкою за сім секунд, це означає, що ви маєте дуже високий рівень інтелекту.

Тому, відкладіть всі свої справи, встановіть таймер на сім секунд на будь-якому пристрої, який є під рукою, налаштуйте свої очі та починайте роздивлятися картинку. Важливо дивитися на кожну деталь, за яку можна зачепитися і використовувати власне логічне мислення.

Интересная головоломка на уровень IQ
Цікава головоломка на рівень IQ. Фото: Bright Side

Якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку і знайти, хто з цих чоловіків кохає дівчину, не засмучуйтеся, можливо, наступного разу пощастить. А поки ми ділимося підказками, які допоможуть визначити, хто з них одружений з дівчиною.

Вирішення головоломки на рівень IQ

Дивлячись на зображення, ви могли помітити, що з кишені дівчини трохи стирчить її мобільний телефон. Якщо ви уважно подивитеся на екран цього пристрою, то побачите, що на його заставці стоїть фотографія її чоловіка. 

Порівнюючи знімок на телефоні та чоловіків по обидві боки дівчини, можна визначити, що її коханим є той, хто одягнений у бордову майку і має хвостик на голові. 

Результаты решения головоломки на уровень IQ
Результати вирішення головоломки на рівень IQ. Фото: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про яскраву святкову оптичну головоломку, де треба знайти відмінності. 

Раніше ми розповідали про цікаву головоломку, де потрібно знайти собаку серед купи ведмедів. 

Також ми повідомляли про цікаву візуальну головоломку, де потрібно відшукати маленьку черепаху серед рибок в акваріумі.

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