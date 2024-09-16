Головоломка на уважність — чи зможете ви знайти прибульця за 5 секунд

Прибулець сховався на малюнку. Фото: apps.apple.com

Ця підступна головоломка покликана перевірити не тільки гостроту вашого зору, а й натренованість вашого мозку — як швидко ви зможете знайти прибульця серед покупців у супермаркеті.

Цікавий тест на уважність опублікував портал Jagran Josh.

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Знайдіть прибульця на малюнку за 5 секунд

На перший погляд, все може здатися дуже просто. Та як зазначають фахівці, лише найкмітливіші здатні знайти гостя з іншої планети всього за п'ять секунд.

Можливо, це чоловік, який скуповує підозріло багато дивних консерв або дівчина з синім волоссям. Чи не здалася вам дивною жінка з бананом?

Щоб було ще цікавіше, увімкніть таймер та дайте пройти цю хитру головоломку своїм друзям. Отже, ви готові прийняти виклик? Тоді уважно подивіться на картинку й дайте відповідь.

Знайдіть прибульця на картинці. Фото: apps.apple.com

Отже, як пройшли ваші пошуки прибульця? Вітаємо, якщо ви його знайшли! Ваші візуальні здібності добре окупилися.

Якщо ж ви не змогли розшифрувати відповідь, не здавайтеся! Ви можете спробувати вирішити це без таймера.

А розв'язання цієї задачі, яка збиває з пантелику, ми публікуємо нижче.

Відповідь на головоломку. Фото: apps.apple.com

Раніше ми ділилися цікавою головоломкою, яку здатні розв'язати лише люди з високим IQ.

Також пропонуємо перевірити, чи входите ви до 2% обраних, знайшовши на малюнку три приховані обличчя.