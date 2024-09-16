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Коварная головоломка на внимание — найдите пришельца на рисунке за 5 секунд

16 сентября 2024 16:55
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Головоломка на внимательность — сможете ли вы найти пришельца за 5 секунд
Пришелец скрылся на рисунке. Фото: apps.apple.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Эта коварная головоломка призвана проверить не только остроту вашего зрения, но и натренированность вашего мозга — как быстро вы сможете найти пришельца среди покупателей в супермаркете.

Интересный тест на внимательность опубликовал портал Jagran Josh.

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Найдите пришельца на рисунке за 5 секунд

На первый взгляд, все может показаться очень просто. Но, как отмечают специалисты, только самые сообразительные способны найти гостя с другой планеты всего за пять секунд.

Возможно это мужчина, скупающий подозрительно много странных консерв или девушка с синими волосами. Не показалась ли вам странной женщина с бананом?

Чтобы было еще интереснее, включите таймер и дайте пройти эту хитрую головоломку своим друзьям. Итак, вы готовы принять вызов? Тогда внимательно посмотрите на картинку и ответьте.

 

Докажите свой высокий IQ, заметив скрытого пришельца за 5 секунд
Найдите пришельца на картинке. Фото: apps.apple.com

Итак, как прошли ваши поиски пришельца? Поздравляем, если вы его обнаружили! Ваши визуальные возможности хорошо окупились.

Если вы не смогли расшифровать ответ, не сдавайтесь! Вы можете попытаться решить это без таймера.

А решение этой задачи, сбивающей с толку, мы публикуем ниже.

 

Головоломка: найдите пришельца на картинке за 5 секунд
Ответ на головоломку. Фото: apps.apple.com

Ранее мы делились интересной головоломкой, которую способны решить только люди с высоким IQ.

Также предлагаем проверить, входите ли вы в 2% избранных, найдя на рисунке три скрытых лица.

уровень IQ головоломка тест на внимательность задача

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