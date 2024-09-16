Головоломка на внимательность — сможете ли вы найти пришельца за 5 секунд

Пришелец скрылся на рисунке. Фото: apps.apple.com

Эта коварная головоломка призвана проверить не только остроту вашего зрения, но и натренированность вашего мозга — как быстро вы сможете найти пришельца среди покупателей в супермаркете.

Интересный тест на внимательность опубликовал портал Jagran Josh.

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Найдите пришельца на рисунке за 5 секунд

На первый взгляд, все может показаться очень просто. Но, как отмечают специалисты, только самые сообразительные способны найти гостя с другой планеты всего за пять секунд.

Возможно это мужчина, скупающий подозрительно много странных консерв или девушка с синими волосами. Не показалась ли вам странной женщина с бананом?

Чтобы было еще интереснее, включите таймер и дайте пройти эту хитрую головоломку своим друзьям. Итак, вы готовы принять вызов? Тогда внимательно посмотрите на картинку и ответьте.

Найдите пришельца на картинке. Фото: apps.apple.com

Итак, как прошли ваши поиски пришельца? Поздравляем, если вы его обнаружили! Ваши визуальные возможности хорошо окупились.

Если вы не смогли расшифровать ответ, не сдавайтесь! Вы можете попытаться решить это без таймера.

А решение этой задачи, сбивающей с толку, мы публикуем ниже.

Ответ на головоломку. Фото: apps.apple.com

Ранее мы делились интересной головоломкой, которую способны решить только люди с высоким IQ.

Также предлагаем проверить, входите ли вы в 2% избранных, найдя на рисунке три скрытых лица.