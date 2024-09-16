Головоломка на внимательность — сможете ли вы найти пришельца за 5 секунд

Коварная головоломка на внимание — найдите пришельца на рисунке за 5 секунд
Эта коварная головоломка призвана проверить не только остроту вашего зрения, но и натренированность вашего мозга — как быстро вы сможете найти пришельца среди покупателей в супермаркете.
Интересный тест на внимательность опубликовал портал Jagran Josh.
Найдите пришельца на рисунке за 5 секунд
На первый взгляд, все может показаться очень просто. Но, как отмечают специалисты, только самые сообразительные способны найти гостя с другой планеты всего за пять секунд.
Возможно это мужчина, скупающий подозрительно много странных консерв или девушка с синими волосами. Не показалась ли вам странной женщина с бананом?
Чтобы было еще интереснее, включите таймер и дайте пройти эту хитрую головоломку своим друзьям. Итак, вы готовы принять вызов? Тогда внимательно посмотрите на картинку и ответьте.
Итак, как прошли ваши поиски пришельца? Поздравляем, если вы его обнаружили! Ваши визуальные возможности хорошо окупились.
Если вы не смогли расшифровать ответ, не сдавайтесь! Вы можете попытаться решить это без таймера.
А решение этой задачи, сбивающей с толку, мы публикуем ниже.
Ранее мы делились интересной головоломкой, которую способны решить только люди с высоким IQ.
Также предлагаем проверить, входите ли вы в 2% избранных, найдя на рисунке три скрытых лица.
Читайте Новини.LIVE!