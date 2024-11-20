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Погані сни — чим вони корисні для організму

20 листопада 2024 07:03
Аркадій Пастула - Редактор
Як погані сни допомагають мозку — відповідь вчених
Чоловік спить. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Час від часу людям сняться погані сни. Однак не варто засмучуватися, адже таке сновидіння може допомогти контролювати страхи.

Про це повідомляє BBC.

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Погані сни

Дослідники зі Швейцарії та Сполучених Штатів Америки з'ясували, що погані сни покращують ефективність роботи людського мозку. Йдеться про те, як він реагує на страшні ситуації в житті.

Однак, як зазначають науковці, важливо відрізняти звичайні неприємні сни від нічних жахіть, які можуть негативно впливати на психіку.  

Дослідники пояснюють, що під користю поганих снів вони мають на увазі сновидіння, які викликають помірний страх, але не стають занадто травматичними.

За їхніми словами, погані сни активують ті ж ділянки мозку, які реагують на реальні загрози. Це свідчить про те, що такі сновидіння виконують роль тренування мозку.

"Сни можна розглядати як реальну підготовку для наших майбутніх реакцій. І потенційно вони здатні підготувати нас до реальних небезпечних ситуацій", — розповів дослідник лабораторії сну в Женевському університеті Лампрос Перогамврос.

Водночас він зазначає, що існує межа інтенсивності страху, яку сон може викликати для позитивного впливу на мозок. Якщо ж він перетворюється на кошмар, то це може мати шкідливі наслідки.

"Якщо уві сні буде перевищено певний поріг страху, то цей сон втрачає свою корисну роль в якості емоційного регулятора", — додав Перогамврос.

Нагадаємо, у деяких випадках люди можуть переживати сонний параліч, який інколи є ознакою певних захворювань.

Також медики пояснили, в чому причина смикання під час засинання. Такі спазми не є рідкістю.

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