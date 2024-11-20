Как плохие сны помогают мозгу — ответ ученых

Мужчина спит. Фото иллюстративное: Pexels

Время от времени людям снятся плохие сны. Однако не стоит расстраиваться, ведь такое сновидение может помочь контролировать страхи.

Об этом сообщает BBC.

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Плохие сны

Исследователи из Швейцарии и Соединенных Штатов Америки выяснили, что плохие сны улучшают эффективность работы человеческого мозга. Речь идет о том, как он реагирует на страшные ситуации в жизни.

Однако, как отмечают ученые, важно отличать обычные неприятные сны от ночных кошмаров, которые могут негативно влиять на психику.

Исследователи объясняют, что под пользой плохих снов они имеют в виду сновидения, которые вызывают умеренный страх, но не становятся слишком травматичными.

По их словам, плохие сны активируют те же участки мозга, которые реагируют на реальные угрозы. Это свидетельствует о том, что такие сновидения выполняют роль тренировки мозга.

"Сны можно рассматривать как реальную подготовку для наших будущих реакций. И потенциально они способны подготовить нас к реальным опасным ситуациям", — рассказал исследователь лаборатории сна в Женевском университете Лампрос Перогамврос.

В то же время он отмечает, что существует предел интенсивности страха, которую сон может вызвать для положительного влияния на мозг. Если же он превращается в кошмар, то это может иметь вредные последствия.

"Если во сне будет превышен определенный порог страха, то этот сон теряет свою полезную роль в качестве эмоционального регулятора", — добавил Перогамврос.

Напомним, в некоторых случаях люди могут переживать сонный паралич, который иногда является признаком определенных заболеваний.

Также медики объяснили, в чем причина дергания во время засыпания. Такие спазмы не редкость.