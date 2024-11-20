Как плохие сны помогают мозгу — ответ ученых

Плохие сны — чем они полезны для организма
Время от времени людям снятся плохие сны. Однако не стоит расстраиваться, ведь такое сновидение может помочь контролировать страхи.
Об этом сообщает BBC.
Плохие сны
Исследователи из Швейцарии и Соединенных Штатов Америки выяснили, что плохие сны улучшают эффективность работы человеческого мозга. Речь идет о том, как он реагирует на страшные ситуации в жизни.
Однако, как отмечают ученые, важно отличать обычные неприятные сны от ночных кошмаров, которые могут негативно влиять на психику.
Исследователи объясняют, что под пользой плохих снов они имеют в виду сновидения, которые вызывают умеренный страх, но не становятся слишком травматичными.
По их словам, плохие сны активируют те же участки мозга, которые реагируют на реальные угрозы. Это свидетельствует о том, что такие сновидения выполняют роль тренировки мозга.
"Сны можно рассматривать как реальную подготовку для наших будущих реакций. И потенциально они способны подготовить нас к реальным опасным ситуациям", — рассказал исследователь лаборатории сна в Женевском университете Лампрос Перогамврос.
В то же время он отмечает, что существует предел интенсивности страха, которую сон может вызвать для положительного влияния на мозг. Если же он превращается в кошмар, то это может иметь вредные последствия.
"Если во сне будет превышен определенный порог страха, то этот сон теряет свою полезную роль в качестве эмоционального регулятора", — добавил Перогамврос.
Напомним, в некоторых случаях люди могут переживать сонный паралич, который иногда является признаком определенных заболеваний.
Также медики объяснили, в чем причина дергания во время засыпания. Такие спазмы не редкость.
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