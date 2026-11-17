Будинок на острові Еллідаей. Фото: Bruce Yuanyue Bi

На маленькому зеленому острові посеред Атлантичного океану стоїть самотній білий будинок. Навколо немає ані сусідів, ані інфраструктури. Немає навіть пристані. Здається, що якийсь інтроверт вирішив назавжди втекти від людей та цивілізації. Споруді приписували таємничих власників і називали сховищем на випадок кінця світу. Але справжня історія цієї оселі не менш захоплива.

Новини.LIVE розповідає історію найсамотнішого будинку у світі.

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Де розташований загадковий будинок

Будинок побудовано на острові Еллідаей, який лежить біля південного узбережжя Ісландії, в архіпелазі Вестманнових островів. Площа острова становить лише 0,45 кв. км. Зелені схили тут обриваються просто в океан, а на плато видніється один білий будинок із темним дахом.

Хто збудував будинок і кому він належить

Колись Еллідаей не був безлюдним. У XVIII столітті тут мешкали кілька родин, які тримали худобу. Також виживали за рахунок риболовлі та полювання на морських птахів. Однак погода тут була надто сувора для спокійного й затишного життя. У 1930-х роках останні постійні жителі покинули острів.

Як повідомляє Atlas Obscura, знамениту білу будівлю звели у 1953 році члени місцевого мисливського товариства. Тут ночували мисливці на іпаток атлантичних, або тупиків.

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Будинок і досі пов'язаний із цим товариством. Спорудою опікуються близько 30 людей із кількох поколінь місцевих родин. Вони приїжджають сюди на короткий час, але ніхто не живе на острові цілий рік.

Що є всередині найсамотнішого будинку

Попри віддаленість, це не порожня хатина. Усередині є кімнати з ліжками, дерев'яне оздоблення, меблі для відпочинку та сауна.

Який вигляд має будинок на Еллідаей всередині. Фото: travelbook-magazine.com

Проте звичного міського комфорту тут немає: будинок не під'єднаний до електромережі й централізованого водопостачання. Для побутових потреб збирають дощову воду, а частину обладнання живить газ.

Дістатися сюди складніше, ніж здається на фотографіях. На острові немає порту, тому гостям доводиться висаджуватися з човна біля скель, а потім підійматися крутими схилами. Потрапляють сюди переважно члени товариства та їхні гості.

Чому будинок приписували співачці Бйорк

В інтернеті розповідали, ніби цей острів подарували ісландській співачці Бйорк. Насправді у 2000 році їй пропонували користуватися іншим островом із такою самою назвою, на заході Ісландії. Від пропозиції вона згодом відмовилася.

Не підтвердилася й історія про мільярдера, який нібито збудував тут бункер на випадок зомбі-апокаліпсису.

Неймовірні знімки острова показав фотограф з Ісландії Гьордюр Крістлейфссон на сторінці в Instagram.

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