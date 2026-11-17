Дом на острове Эллидаэй. Фото: Bruce Yuanyue Bi

На маленьком зеленом острове посреди Атлантического океана стоит одинокий белый дом. Вокруг нет ни соседей, ни инфраструктуры. Нет даже пристани. Кажется, что какой-то интроверт решил навсегда сбежать от людей и цивилизации. Зданию приписывали таинственных владельцев и называли его убежищем на случай конца света. Но настоящая история этого дома не менее увлекательна.

Новини.LIVE рассказывает историю самого одинокого дома в мире.

Реклама

Где расположен загадочный дом

Дом построен на острове Эллидаэй, который находится у южного побережья Исландии, в архипелаге Вестманских островов. Площадь острова составляет всего 0,45 кв. км. Зеленые склоны здесь обрываются прямо в океан, а на плато виднеется один белый дом с темной крышей.

Кто построил дом и кому он принадлежит

Когда-то Эллидаэй не был безлюдным. В XVIII веке здесь жили несколько семей, которые разводили скот. Также они выживали за счет рыболовства и охоты на морских птиц. Однако погода здесь была слишком суровой для спокойной и уютной жизни. В 1930-х годах последние постоянные жители покинули остров.

Как сообщает Atlas Obscura, знаменитое белое здание было построено в 1953 году членами местного охотничьего общества. Здесь ночевали охотники на атлантических тупиков.

Читайте также:

Дом до сих пор связан с этим обществом. За сооружением ухаживают около 30 человек из нескольких поколений местных семей. Они приезжают сюда на короткое время, но никто не живет на острове круглый год.

Что находится внутри самого уединенного дома

Несмотря на удаленность, это не пустая хижина. Внутри есть комнаты с кроватями, деревянная отделка, мебель для отдыха и сауна.

Как выглядит дом на Эллидаэй изнутри. Фото: travelbook-magazine.com

Однако привычного городского комфорта здесь нет: дом не подключен к электросети и централизованному водоснабжению. Для бытовых нужд собирают дождевую воду, а часть оборудования работает на газе.

Добраться сюда сложнее, чем кажется на фотографиях. На острове нет порта, поэтому гостям приходится высаживаться с лодки у скал, а затем подниматься по крутым склонам. Сюда попадают преимущественно члены общества и их гости.

Почему дом приписывали певице Бьорк

В интернете ходили слухи, будто этот остров подарили исландской певице Бьорк. На самом деле в 2000 году ей предлагали пользоваться другим островом с таким же названием, на западе Исландии. От предложения она впоследствии отказалась.

Не подтвердилась и история о миллиардере, который якобы построил здесь бункер на случай зомби-апокалипсиса.

Невероятные снимки острова показал фотограф из Исландии Гьордюр Кристлейфссон на своей странице в Instagram.

Делимся другими интересными фактами, историями и открытиями

Где находится необычный город, жители которого добровольно поселились под землей.

Почему жители города Игл на Аляске добровольно живут в изоляции по полгода и как им удается выживать в лютый мороз.

Где находится самый высокогорный город в мире и почему люди добровольно живут там без отопления, воды и газа.