Семья в подземном доме в Кубер-Педи. Фото: reisereporter.de

В Австралии есть город, где люди добровольно ушли жить под землю. Здесь можно спать, работать, ходить в рестораны, магазины и даже посещать церковь. Местные жители почти не выходят на солнце. И самое главное — им нравится подземная жизнь.

Что это за город, как там живут люди и почему никто не хочет на поверхность, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на LADbible.

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Что это за город и почему люди добровольно поселились под землей

Речь идет о Кубер-Педи. Он расположен посреди пустыни в Южной Австралии, примерно в 850 км от Аделаиды. Этот небольшой городок известен как мировая столица опалов. Именно поиски драгоценных камней привели сюда первых старателей в 1915 году.

Однако жизнь в пустыне оказалась настоящим испытанием. Летом температура воздуха может достигать +50°C, а дожди здесь крайне редки.

Тогда шахтеры нашли необычный выход. Вместо того чтобы строить дома под палящим солнцем, они начали обустраивать жилища в недрах холмов. Так появились знаменитые подземные дома — "землянки" (dugouts). Сегодня под землей живет примерно половина населения городка.

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Знак над городом Кубер-Педи. Фото: exploringedenbooks.com

Как выглядят подземные дома

Если вы думаете, что местные жители живут в темных и тесных пещерах, то будете удивлены. За обычными дверями в скале скрываются просторные гостиные, спальни, кухни и ванные комнаты. В таких домах есть электричество, водопровод, интернет и все современные удобства. А некоторые подземные особняки занимают до 450 кв. м.

Главное преимущество такого жилья — естественная прохлада. Даже когда на улице почти +50°C, внутри температура обычно держится в пределах от +19 до +25°C. Толстый слой породы защищает от жары летом и холода зимой, поэтому потребность в кондиционировании и отоплении практически отсутствует.

Что еще скрыто под землей

Кубер-Педи — это не только необычные квартиры. Здесь есть целый подземный мир, которым пользуются местные жители и туристы. Прямо внутри скал обустроены церкви, художественные галереи, магазины, бары и рестораны. Работает даже роскошный отель Desert Cave Hotel, где можно переночевать под землей.

Туристы также могут посетить музей Umoona Opal Mine & Museum. Там можно увидеть старинные шахты, жилые комнаты и узнать, как добывали драгоценные опалы.

Музей Umoona Opal Mine & Museum. Фото: tripadvisor.in

А на поверхности есть еще одна диковинка — поле для гольфа без травы. Из-за жары местные жители нередко играют ночью, используя мячи, светящиеся в темноте.

Ночной гольф в Кубер-Педи. Фото: Damien Bachmann

Почему местные жители не спешат переезжать на поверхность

Жительница Кубер-Педи Сабрина Тройзи, переехавшая сюда с семьей в 2013 году, рассказала изданию The Sun, что жизнь под землей обходится дешевле благодаря экономии на отоплении и охлаждении.

Есть и другое преимущество — невероятная тишина. По словам женщины, стоит только закрыть дверь, как внешние звуки исчезают. Внутри царит покой, который помогает хорошо выспаться.

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