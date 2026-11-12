Родина у підземному будинку в Кубер-Педі. Фото: reisereporter.de

В Австралії є місто, де люди добровільно пішли жити під землю. Тут можна спати, працювати, ходити до ресторанів, магазинів і навіть відвідувати церкву. Місцеві майже не виходять на сонце. І найголовніше — їм подобається підземне життя.

Що це за місто, як люди там живуть і чому ніхто не хоче нагору, Новини.LIVE розповідає з посиланням на LADbible.

Реклама

Що це за місто та чому люди добровільно оселилися під землею

Йдеться про Кубер-Педі. Воно розташоване посеред пустелі в Південній Австралії, приблизно за 850 км від Аделаїди. Це невелике містечко відоме як світова столиця опалів. Саме пошуки дорогоцінного каміння привели сюди перших старателів у 1915 році.

Однак життя в пустелі виявилося справжнім випробуванням. Улітку температура повітря може сягати +50°C, а дощі тут надзвичайно рідкісні.

Тоді шахтарі знайшли незвичайний вихід. Замість того щоб будувати оселі під палючим сонцем, вони почали облаштовувати житло в товщі пагорбів. Так з'явилися знамениті підземні будинки — "землянки" (dugouts). Сьогодні під землею живе приблизно половина населення містечка.

Читайте також:

Знак над містом Кубер-Педі. Фото: exploringedenbooks.com

Який вигляд мають підземні будинки

Якщо ви думаєте, що місцеві живуть у темних і тісних печерах, то будете здивовані. За звичайними дверима у скелі ховаються просторі вітальні, спальні, кухні та ванні кімнати. У таких помешканнях є електрика, водопровід, інтернет і всі сучасні зручності. А деякі підземні особняки займають до 450 кв. м.

Головна перевага такого житла — природна прохолода. Навіть коли надворі майже +50°C, усередині температура зазвичай тримається в межах від +19 до +25°C. Товстий шар породи захищає від спеки влітку та холоду взимку, тому потреба в кондиціонуванні й опаленні практично відсутня.

Що ще заховано під землею

Кубер-Педі — це не лише незвичайні квартири. Тут є цілий підземний світ, яким користуються місцеві жителі та туристи. Просто всередині скель облаштовані церкви, художні галереї, магазини, бари та ресторани. Працює навіть розкішний готель Desert Cave Hotel, де можна переночувати під землею.

Туристи також можуть відвідати музей Umoona Opal Mine & Museum. Там можна побачити старовинні шахти, житлові кімнати та дізнатися, як видобували дорогоцінні опали.

Музей Umoona Opal Mine & Museum. Фото: tripadvisor.in

А на поверхні є ще одна дивина — поле для гольфу без трави. Через спеку місцеві нерідко грають уночі, використовуючи м'ячі, що світяться в темряві.

Нічний гольф у Кубер-Педі. Фото: Damien Bachmann

Чому місцеві не поспішають переїжджати нагору

Мешканка Кубер-Педі Сабріна Тройзі, яка переїхала сюди з родиною у 2013 році, розповіла виданню The Sun, що життя під землею обходиться дешевше завдяки економії на опаленні та охолодженні.

Є й інша перевага — неймовірна тиша. За словами жінки, варто лише зачинити двері, як зовнішні звуки зникають. Усередині панує спокій, який допомагає добре виспатися.

Ділимося іншими цікавими фактами, історіями та відкриттями

Де знаходиться безлюдне Камінне село в Україні та чим воно особливе.

Яке місто в Україні називають "маленьким Парижем" та чим воно зачаровує.

Де розташоване найвище місто в світі та чому люди добровільно там живуть без тепла, води та газу.

Чому жителі міста Ігл, що на Алясці, добровільно живуть в ізоляції по пів року та як їм вдається виживати у лютий мороз.